Опубликован список актуальных стипендий для обучения за рубежом для граждан Казахстана

На сайте «Болашак» опубликован список актуальных стипендий для обучения за рубежом граждан Казахстана, передает Zakon.kz.

В текущем году иностранные государства выделили более 10 тысяч грантов для граждан Казахстана. В настоящее время ведется прием документов на бесплатное обучение в ряде стран и университетов.

Университет КОЧ - 13 грантов

Крайний срок подачи документов - 2 июля 2018 года

Стамбул Шехир Университет - 53 гранта

Крайний срок подачи документов - 10 августа 2018 года

Ближневосточный технический университет Северного Кипра - 9 грантов

Крайний срок подачи документов - 29 июля 2018 года

Университет Кадир ХАС - 37 грантов

Крайний срок подачи документов - 10 августа 2018 года

Университет KAIST - 180 грантов

Крайний срок подачи документов — 20 июля 2018 года

Шанхайский политехнический университет — 10 грантов

Крайний срок подачи документов - 30 июня 2018 года

Гранты на обучение в Республике Беларусь

Крайний срок подачи документов - 15 июня 2018 года

Гранты на обучение в Литве - более 200 грантов

Гранты на обучение в Таджикистане - 50 грантов

Крайний срок подачи документов — 25 июня 2018 года