Опубликован список актуальных стипендий для обучения за рубежом для граждан Казахстана
На сайте «Болашак» опубликован список актуальных стипендий для обучения за рубежом граждан Казахстана, передает Zakon.kz.
В текущем году иностранные государства выделили более 10 тысяч грантов для граждан Казахстана. В настоящее время ведется прием документов на бесплатное обучение в ряде стран и университетов.
Университет КОЧ - 13 грантов
Крайний срок подачи документов - 2 июля 2018 года
Стамбул Шехир Университет - 53 гранта
Крайний срок подачи документов - 10 августа 2018 года
Ближневосточный технический университет Северного Кипра - 9 грантов
Крайний срок подачи документов - 29 июля 2018 года
Университет Кадир ХАС - 37 грантов
Крайний срок подачи документов - 10 августа 2018 года
Университет KAIST - 180 грантов
Крайний срок подачи документов — 20 июля 2018 года
Шанхайский политехнический университет — 10 грантов
Крайний срок подачи документов - 30 июня 2018 года
Гранты на обучение в Республике Беларусь
Крайний срок подачи документов - 15 июня 2018 года
Гранты на обучение в Литве - более 200 грантов
Гранты на обучение в Таджикистане - 50 грантов
Крайний срок подачи документов — 25 июня 2018 года
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