Назначен аким Ерейментауского района Акмолинской области

Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, из кадрового резерва корпуса «А», Радченко Виктор Николаевич назначен акимом Ерейментауского района. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Виктор Радченко 1967 года рождения. Окончил Костанайский инженерно-экономический университет имени М.Дулатова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовой путь начал в 1991 году авиамехаником АО «Тургайавиа». С 2001 по 2007 годы был директором Аркалыкской ТЭЦ. С 2007 по 2009 годы - заместитель акима г.Аркалык. С 2009 по 2013 годы - аким г.Лисаковска Костанайской области. С 2013 по 2014 годы - заместитель акима г.Костанай. С 2014 по 2015 годы - генеральный директор ГКП на ПХВ «Көкшетау жылу» при акимате г.Кокшетау.

До настоящего назначения занимал должность руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области.