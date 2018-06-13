В Казахстане значительно вырос спрос на автомобили

По итогам 4 месяцев казахстанский автопром выпустил транспортные средства на 52,8 млрд тг - сразу на 83,1% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Основное производство (почти 91%) сконцентрировано в ВКО (31,6 млрд тг, в 2,3 раза больше, чем годом ранее) и Костанайской области (16,4 млрд тг, +67,6%). Здесь работают главные автомобилестроители страны.

Производство легковых автомобилей выросло на 92,2% за год, до 8,8 тысячи машин по итогам января-апреля текущего года.

Автобусов и прочих авто для перевозки 10 и более людей выпустили на 11,1% больше, чем годом ранее (60 машин), грузовых авто - на 10,6% меньше (236 машин).

По данным «Ассоциации казахстанского автобизнеса» (АКАБ), казахстанские автомобили дешевле иностранных более чем на 55%. В среднем зарубежный автомобиль стоит 10,8 млн тенге, против 9,7 млн тенге в январе-апреле 2017 года (+10,93%). Чек на машины казахстанского производства за этот период вырос на 3,57%, с 4,6 млн тенге в 2017 году до 4,8 млн тенге в январе-апреле 2018 года.

При этом даже разница между ценами импортных и казахстанских автомобилей одной и той же марки может составлять до 20%. Отечественные автопроизводители имеют налоговые и таможенные льготы, что позволяет производителям проводить более гибкую ценовую политику и менее остро реагировать на внешние факторы.

Средний чек на автомобили казахстанского производства вырос в связи с тем, что в 2018 году стали доступны новые модели автомобилей отечественного производства.

По итогам I квартала импорт занимал 46% спроса на легковые авто (против 60% годом ранее), 89,7% спроса на автобусы и прочие машины для перевозки более 10 пассажиров, 93,4% рынка грузовых авто и 82,6% - спецавтомобилей.

При сборе новостей использованы данные АКАБ.