В Павлодарской области полным ходом ведется ремонт дорог

На дорогах местного значения выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на протяжении 67 километров, под асфальт подготовлены 74 километра.

В этом году в регионе планируют благоустроить 1100 километров дорог, в том числе более 460 километров дорог местного значения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Во время аппаратного совещания в областном акимате руководитель управления автомобильных дорог и пассажирского Ермурат Нурханов отметил, что на ремонт дорог в регионе предусмотрели почти 12,5 миллиардов тенге. На эти деньги в порядок приведут почти 346 километров дороги районного значения и 116 километров дорог областного значения.

- На сегодняшний день на дорогах местного значения выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на протяжении 67 километров, под асфальт подготовлены 74 километра, - заявил глава дорожного ведомства. - В целях контроля качества ремонтных работ специалисты управления еженедельно проводят комиссионные выезды совместно с представителями авторского и технического надзора, а также работниками «Павлодаржоллаборатория».

В этом году в Павлодарской области планируют привести в порядок одну из самых проблемных магистралей – дорогу, ведущую в курортную зону Баянаул. Всего же в Баянаульском районе отремонтируют 340 километров дорог. По словам дорожников, здесь в том числе применят метод холодного ресайклинга.

Выслушав доклад, аким Павлодарской области обратил внимание подчиненных на послеремонтную эксплуатацию дорожного полотна. По словам Булата Бакауова, в регионе необходимо качественно проводить работы по содержанию дорог.

— Это касается в том числе кюветов, - подчеркнул глава региона. – В прошлом году не везде вдоль трасс убрали кустарники, в том числе на дорогах республиканского значения. В этом году нужно активизировать эту работу.

Аким области отметил, что крайний срок завершения всех ремонтных работа на дорогах региона – 1 октября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!