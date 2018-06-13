В Алматинской области на воинскую службу направлены 1500 новобранцев

Призывники служат в пограничных войсках, Службе Государственной охраны, Вооруженных силах РК и Национальной гвардии МВД РК.

В текущий призывной период из Алматинской области планируется призвать более 1800 призывников 1991-2000 годов рождения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по делам обороны Алматинской области.

Порядка 1500 новобранцев уже вступили в ряды казахстанской армии. Очередная группа из 50 человек торжественно отправлена в в/ч 5451 Национальной гвардии МВД РК, дислоцирующиеся в Караганде. На тожественном мероприятии приняли участие руководство Департамента по делам обороны, ветераны Вооруженных сил, представители Национальной гвардии РК, а также родные и близкие призывников.

По словам и.о начальника Департамента по делам обороны Алматинской области полковник Талгата Даулетханова, традиционная военно-патриотическая акция «День призывника» проводится ежегодно.

- Жетысуский край на протяжении веков гордится своими защитниками Отечества, - говорит он. - Где бы ни служили наши призывники, командиры воинских частей тепло отзываются о наших земляках, высоко ценят их физическую и военно-патриотическую подготовку. Пожелаю нашим ребятам, чтобы они достойно несли высокое звание защитника Отечества, отважно защищали интересы родной страны и вернулись настоящими мужчинами.

Весенний призыв стартовал в марте и продлится до конца июня.

Призывники из Алматинской области для прохождения срочной воинской службы направлены в воинские части Пограничной службы КНБ РК, Службы Государственной охраны, Вооруженных сил РК и Национальной гвардии МВД РК.

В ходе призывных работ призывная и медицинская комиссии персонально рассматривают каждого кандидата, изучают его образование, полученную специальность, семейное положение, увлечение и наклонности, спортивные достижения, и, учитывая его степень годности по состоянию здоровья, еще ряд показателей принимают решение о его призыве на срочную военную службу.

Как и прежде, комплектование осуществляется по экстерриториальному принципу, то есть призывник направляется на службу в другой регион. При отборе и распределении молодого пополнения по воинским частям, учитываются специальности призывников, полученные до призыва.



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