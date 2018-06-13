Часть функций госорганов передадут в конкурентную среду

Но отдельные функции не рассматриваются к передаче в конкурентную среду, это функции, направленные на защиту национальной, информационной безопасности, обороны, охраны общественного порядка.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили в первом чтении законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду», передает корреспондент Zakon.kz.

Основные новеллы документа представил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов. По его словам, проект закона разработан в реализацию 97 шага Плана нации - 100 конкретных шагов, направленного на расширение возможностей граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие саморегулирование, передачу несвойственных государству функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям.

«При формировании данного документа нами была изучена лучшая практика стран ОЭСР. К примеру, в США действует закон об инвентаризации функций федеральных органов власти, который предписывает федеральным органам исполнительной власти ежегодно определять те функции, которые не являются по своей природе однозначно государственными и могут быть реализованы частными компаниями», - сказал глава МНЭ РК.

Он отметил, что структура проекта закона формировалась, исходя из базовых принципов передачи функций в конкурентную среду, одобренных в 2016 году на заседании специальной комиссии при правительстве под руководством заместителя премьер-министра с участием депутатов.

«Проектом закона предусмотрено закрепление базовых подходов по передаче функций госорганов в конкурентную среду; передача отдельных функций в саморегулирование и неправительственному сектору. Первая и основная часть поправок - это базовые подходы. Проведенный в 2016 году анализ выявил ключевую проблему - отсутствие критериев и несистемный характер передачи функций госорганов в конкурентную среду», - пояснил министр.

В связи с этим, добавил Т. Сулейменов, законопроектом определяются цели, принципы и способы передачи функций госорганов в конкурентную среду; критерии, алгоритм отбора и передачи функций; мониторинг качества реализации функций и механизм их возврата, в случае некачественной реализации; полномочия правительства и госорганов, роль Нацпалаты предпринимателей «Атамекен»; права и обязанности исполнителей функций; а также, функции специально созданной при правительстве комиссии.

«Следует отметить, что отдельные функции не рассматриваются к передаче в конкурентную среду, этой функции, направленные на защиту национальной, информационной безопасности, обороны, охраны общественного порядка. Документом определяются 5 способов передачи функций в конкурентную среду, которые предполагают полную либо частичную передачу. При полной передаче функция осуществляется исключительно за счет пользователей функций, либо полностью переходит саморегулируемой организации. В данном случае функция законодательно исключается из компетенции госоргана и передается в конкурентную среду», - сообщил он.

К частичной передаче отнесены известные в настоящее время способы передачи функций на реализацию через аутсорсинг, государственный социальный заказ и государственное задание. Так как данные способы уже урегулированы действующим законодательством, законопроектом предусмотрены отсылочные нормы к законам о госзакупках, госсоцзаказе и Бюджетному кодексу.

«Предложенный алгоритм передачи состоит из 7 основных этапов. На первом и втором этапе производится отбор и одобрение предварительного перечня функций госорганов, предлагаемых к передаче в конкурентную среду. На третьем этапе проводится обсуждение. Это будет реализовано путем размещения предварительного перечня функций на официальных интернет ресурсах Нацпалаты «Атамекен» и МНЭ. На этом этапе ожидается отклик субъектов рынка, анализ поступивших обращений которых позволит определить потенциальных исполнителей функций», - уточнил министр.

Ключевым этапом является следующий - четвертый.

«На этом этапе госорганы проводят анализ готовности рынка и (или) анализ регуляторного воздействия (…). По итогам анализа Комиссией (пятый этап) формируются окончательные рекомендации по передаче функций. Далее на шестом этапе разрабатывается соответствующий законопроект. Функция передается в конкурентную среду только после принятия законопроекта. В числе основных новелл является введение процедуры мониторинга за реализацией переданных функций госорганов в конкурентную среду, который будет проводиться на седьмом этапе. Законопроектом мы наделили соответствующими полномочиями госорганы на осуществление мониторинга и проведения оценки», - проинформировал глава ведомства.

По его данным, все названные этапы прозрачны и открыты для общественности, и позволяют вовлекать в широкое обсуждение представителей гражданского общества, средств массовой информации.

Кроме этого, законопроектом передается в конкурентную среду функция министерства здравоохранения по определению степени удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи. На данный момент функция осуществляется подведомственной организацией минздрава. Для обеспечения объективности предлагается данную функцию передать на реализацию неправительственным организациям, через госсоцзаказ.

В целом, законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 3 кодекса и 4 закона РК.

В заключение министр отметил, что данные поправки позволят выстроить правовую основу для системной передачи несвойственных государству функций в конкурентную среду; расширить участие граждан в процессе принятия решений, в том числе через развитие саморегулирования; повысить качество оказываемых гражданам услуг; а также, вывести на новый уровень сотрудничество власти и бизнеса, готового взять на себя ответственность за качественное выполнение обязательств перед обществом.

Ксения Давыдова, Астана.

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