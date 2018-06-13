Стало известно, где произошло страшное ДТП с фурами

Cтрашная авария произошла вечером 10 июня текущего года на трассе в Самарской области РФ.

Стали известны подробности распространяющегося по Сети видео, на котором запечатлено жуткое ДТП, сообщает Pro Gorod Samara.

Пользователи интернета предположили, что данное видео было сделано в Казахстане. Как стало известно, страшная авария произошла 10 июня на трассе под российской Сызранью. Случилось столкновение трех грузовых транспортных средств, между ними был зажат легковой автомобиль Lada Priora. В последнем произошло возгорание и огонь перенесся на стоящие рядом большегрузы.

По словам очевидцев, они пытались помочь потушить пожар, но огонь был слишком сильным. Они рассказали, что в легковой машине находились двое взрослых.

Выяснилось что в аварии погибла супружеская пара, знакомые семьи сообщили, что погибшие проживали в Тольятти, и в тот злополучный день они ехали к родителям.

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