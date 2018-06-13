Нигматулин: Сделан еще один шаг по передаче госфункций в конкурентную среду

Спикер Мажилиса отметил важность и направленность одобренного законопроекта на реализацию 97-го шага Плана нации, который предусматривает расширение возможности граждан участвовать в процессе принятия решений.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты в первом чтении одобрили законопроект по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду, сообщает Zakon.kz.

Подводя итоги, Спикер Мажилиса отметил важность и направленность одобренного законопроекта на реализацию 97-го шага Плана нации, который предусматривает расширение возможности граждан участвовать в процессе принятия решений.

"Самое главное – одобренный нами сегодня законопроект устанавливает чётко определенные правила передачи функций государственных органов в конкурентную среду. За счёт этого исключается бессистемность, которая до сих пор в этом вопросе присутствовала", - сказал Н. Нигматулин.

Председатель Палаты акцентировал внимание участников заседания на двух ключевых особенностях законодательных поправок.

Во-первых, решения о передаче тех или иных функций госорганов будут приниматься на основе глубокого анализа и всестороннего, открытого обсуждения передаваемых функций, а также оценки готовности самих субъектов рынка осуществлять эти функции.

Во-вторых, законопроект, устанавливая обязательность мониторинга госорганами переданных функций, позволяет государству возвращать их обратно, если эти функции будут осуществляться некачественно.

Спикер Мажилиса также отметил, что по заключению экспертов, законы по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду и о саморегулировании создают необходимую и достаточную правовую базу для реализации поручения Президента страны по сокращению несвойственных или избыточных функций государственных органов.

"Это необходимо, прежде всего, для успешной реализации задач, поставленных главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов» и по реализации Пяти институциональных реформ", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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