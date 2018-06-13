Кызылординский оркестр принял участие в фестивале ТЮРКСОЙ

Концерты оркестра прошли под управлением главного дирижера оркестра Кеулимжая Ботабаева и дирижера Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан Муслима Амзе.

Кызылординский оркестр народных инструментов имени Турмагамбета принял участие в фестивале искусств тюркоязычных народов, организованный ТЮРКСОЙ, передает Zakon.kz.

Напомним, 1-10 июня в 4 городах Турции - Кастамону, Болу, Аксарае и Анкаре в рамках празднования 25-летия международной организации ТЮРКСОЙ состоялся фестиваль искусств тюркоязычных народов.

Выступления оркестра начались с концерта в городке Ташкепрю провинции Кастамону. Концерт, состоявшийся на центральной площади Ташкепрю, собрал огромное количество зрителей. В программу концерта включили произведения разного жанра. Наряду с народными песнями и кюями Коркыта, Курмангазы и Альшекея музыканты оркестра исполняли произведения классиков мировой музыки.

В этом году по решению ТЮРКСОЙ административный центр провинции — город Кастамону был объявлен культурной столицей тюркского мира. Это один из старейших городов в северной части страны, который был основан в VIII веке до нашей эры.

С аншлагом прошли выступления оркестра в Болу, Аксарае и Анкаре.

"От организации ТЮРКСОЙ хотел бы выразить благодарность музыкантам оркестра за потрясающуую программу концертов, которые прошли в ряде городов Турции и вызвали восторг публики. Символично, что именно кызылординский оркестр народных инструментов имени Турмагамбета принял участие в нашем фестивале, все мы знаем, что земля Сыра богата талантами", - отметил представитель Казахстана в ТЮРКСОЙ Аскар Турганбаев.

Стоит отметить, концерты оркестра прошли под управлением главного дирижера оркестра Кеулимжая Ботабаева и дирижера Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан и академического фольклорно-этнографического оркестра имени Н.Тлендиева «Отырар сазы» Муслима Амзе.

Оркестр имени Турмаганбета был создан при областной филармонии в 2007, в год празднования 125-летия известного акына и жырау Турмагамбета Изтлеуова.

В настоящее время в составе оркестра работают около 60 музыкантов. С коллективом работают два опытных дирижера: главный дирижер оркестра, обладатель ордена «Курмет» - Кеулимжай Ботабаев и обладатель нагрудного знака «Отличник сферы культуры» - Кульдара Избанова. Художественный руководитель – Самат Аблаев.

Репертуар оркестра — это более четырехсот произведений, кюи Коркыта, Курмангазы, Дины, Казангапа, Шал Мырзы, Бекпембета, Альшекея, Жалдыбая, казахские национальные песни, классическая мировая музыка и произведения казахстанских композиторов.

Оркестр завоевал большую популярность благодаря своему неповторимому стилю исполнения. В сопровождении оркестра со своими концертами выступали такие деятели искусства как Ермек Серкебаев, Алибек Динишев, Бибигуль Толегенова, Нургали Нусипжанов, Нуржамал Усенбаева и другие.

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