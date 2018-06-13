Передача госфункций в конкурентную среду не отразится на стоимости услуг - МНЭ РК

Если возникнет вероятность установления монопольной цены или злоупотребления со стороны отдельных бизнес-субъектов, тогда эта функция не будет передаваться и останется у государства.

При обсуждении в первом чтении поправок по вопросам передачи госфункций в конкурентную среду на пленарном заседании Мажилиса Парламента депутат Ерсултан Бектурганов выразил обеспокоенность по поводу возможного роста цен на услуги, переданных в конкурентную среду, передает корреспондент Zakon.kz.

«В рассматриваемом законопроекте предусматривается пять способов передачи в конкурентную среду, за счет пользователей - то есть за счет физических и юридических лиц. Как, например, функции по предоставлению услуг технического осмотра (авто), по выдаче удостоверения охотника, обучение охотничьему минимуму», - сказал мажилисмен

Он отметил, что передача функций в конкурентную среду может привести к росту стоимости услуг.

«На мой взгляд, передача функций в конкурентную среду за счет пользователей функций может привести к росту стоимости услуг. Не секрет, что бизнес заинтересован в повышении стоимости предоставляемых услуг. В связи с этим у меня вопрос, каким образом будет определяться стоимость услуг, переданных в конкурентную среду?» - обратился он к руководству министерства национальной экономики.

На этот счет глава ведомства Тимур Сулейменов заверил, что такого не произойдет.

«Как вы привели пример с техосмотром - там много, большая конкуренция, особенно Алматы, Астана. Мы знаем, если кто-то задерет цены, мы за 200 метров можем получить ту же услугу дешевле. Им - рынкам нужно очень внимательно смотреть. Мы не допустим ту ситуацию, когда бизнесу переданы функции и бизнес этими функциями может воспользоваться для поднятия цены или понижения качества», - пояснил он.

По его словам, поправки предусматривают передачу функций в конкурентную среду.

«Когда проводится анализ готовности рынка, в первую очередь определяется, насколько готова конкурентная среда принять те или иные функции государства. В результате анализа, он будет проводиться не только госорганами, но и НПП «Атамекен». Если мы видим, что рынок не готов, есть возможность установления монопольной цены, есть возможность злоупотребления со стороны отдельных бизнес-субъектов, тогда эта функция сохранена в лоне государства и не будет передана», - заверил министр.

«Для определения базовой цены, которую рынок должен взять за точку отсчета, у нас есть методика. Мы после принятия закона ее утвердим. Она определяет ту стоимость, которая является стартовой, базовой для конкурентного рынка», - заключил Т. Сулейменов.

Ксения Давыдова, Астана.

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