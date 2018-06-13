В УГД Алматы взялись всерьез за неплательщиков налогов

В Алматы начали применять меры лицам, имеющим налоговую задолженность, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УГД по Медеускому району.

Как сообщили в ведомстве, в конце мая текущего года Управлением государственных доходов по Медеускому району г.Алматы в СМИ была распространена информация о принятии мер после 1 июня текущего года в отношении лиц, имеющих задолженность по налогу на транспортные средства и налогу на имущество.

На сегодняшний день, только по Медеускому району 13 049 физических лиц имеют задолженность по налогу на транспортные средства и налогу на имущество на общую сумму 798 млн тенге.

Из них к 4 048 физическим лицам с суммой задолженности 308 млн тенге применены меры по ограничению выезда за пределы страны, приостановлены расходные операции по банковским счетам, наложены аресты на имущество.

До конца июня текущего года совместно с судебными исполнителями по всем должникам будут применены аналогичные меры.

«Согласно налогового законодательства, физические лица, уплачивают налог на транспортные средства не позднее 31 декабря налогового периода или в момент регистрации, перерегистрации или снятия автотранспорта с учета в органах дорожной полиции. Во избежание неприятных ситуаций, связанных с вылетом за пределы страны в период отпусков, а также с приостановлением расходных операций по банковским счетам и с наложением ареста на имущество призываем до 20 июня текущего года погасить налоговую задолженность», - отметили в пресс-службе УГД по Медеускому району.