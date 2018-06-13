Помогут ли банкам и бизнесу инвестиции из ЕНПФ?

Бахтияр Тохтахунов

Досым САТПАЕВ, директор Группы оценки рисков:

- К сожалению, сложившаяся ситуация говорит о том, что мы наступаем на одни и те же грабли. У многих граждан Казахстана давно возникло ощущение того, что существующая банковская система страны почему-то всегда в приоритете у представителей власти. Обратите внимание, когда наступают серьезные кризисные моменты в крупных финансовых структурах, их начинают моментально и быстро спасать. Когда был финансово-экономический кризис в 2008-2009 гг., в первую очередь начали тратить гигантские суммы из Национального фонда на спасение нескольких системообразующих банков. Но БТА банку это, в конечном счете, не помогло, все десять миллиардов долларов, о которых Президент, возмущаясь говорил, чтобы отчитались, куда их потратили, так и канули в небытие. Самое интересное то, что многие наши банки, кстати, впоследствии это признавали многие банкиры, создавались не для того, чтобы встраиваться в реальную экономику. Долгое время отечественные банки не были составной частью экономики, потому что не слишком любили финансировать и кредитовать фермеров, например. Они больше любили финансировать малый и средний бизнес. Почему? Потому что им это не было нужно. Не стоит забывать, что многие наши банки держатся на плаву только потому, что их клиентами являются крупные национальные компании, которые тоже связаны с государством. Если из одного крупного банка уйдут две или три национальные компании, то этот банк моментально окажется в кризисной ситуации. То есть возникает такой парадоксальный момент, что существующая финансовая система и банковские структуры существуют за счет государственных денег, но при этом для самого государства мало что делают с точки зрения развития страны.

Сколько было случаев, когда во время кризиса Правительство в рамках государственной программы через банки выделяло деньги на кредитование бизнеса, а потом вдруг выяснялось, что банки эти кредиты не выдавали. Заявляли о том, что они не могут выдавать кредиты бизнесу из-за того, что у тех нет залогов, что они ввели оценку рисков, хотя это нужно было вводить еще до кризиса. И все доходило до того, что Правительству приходилось отбивать эти деньги назад. Сейчас уже понятно, что банки нашу экономику так до сих пор активно и не кредитуют. То есть то, что мы сегодня видим - это потребительское кредитование.

И когда вдруг появляется заявление о том, что пенсионные деньги инвестируются в банки, которые показали за последние годы свою не очень высокую эффективность, все это говорит не только о плохом менеджменте, но и об отвратительном риск-менеджменте. Достаточно вспомнить скандальные коррупционные моменты, дефолты, финансовые мошенничества, о которых в последнее время все чаще говорят. Естественно, после всех этих событий у многих граждан возникают вполне обоснованные вопросы и возмущения. А именно, почему граждане страны, которые хотели бы видеть свои пенсионные накопления в более надежном состоянии и которые устали от того, что их средства без их же участия переводят из одной сферы в другую, должны все это терпеть?

Если вы помните, вначале были частные пенсионные фонды, потом единый накопительный пенсионный фонд, сейчас идет новая пенсионная реформа, где Нацбанк выбрал иностранную компанию, которая может управлять пенсионными фондами. Опять же, все это делается наверху без гласности, без прозрачности, без обсуждения и т.д., к чему в свое время мы активно призывали. Эти события связаны очень простой мыслью: создание пенсионного фонда, как и создание Национального фонда, в свое время было очень выгодно как Правительству, так и Национальному банку. Было выгодно для того, чтобы появились новые дополнительные карманы, из которых можно было бы брать деньги на те или иные проекты и при этом не всегда отчитываться за то, куда они были потрачены. Отношение к нашим деньгам как к просто дополнительным кошелькам как раз-таки и приводит к тому, что мы видим: к безответственности и злоупотреблениям.

Никто не исключает того, что деньги должны работать. Когда мы в свое время поднимали шум по поводу пенсионной системы, главный ключевой вопрос состоял в том, чтобы и Нацбанк, и Правительство, и все соответствующие профильные структуры, которые всем этим занимаются, выкладывали в публичном информационном поле всю информацию относительно того, кому они отдают пенсионные деньги и на каких условиях, когда эти деньги должны быть возвращены, с какой прибылью, и какой контроль за всем этим будет установлен. То есть обеспечивали полную прозрачность, как происходит в развитых демократических странах. Например, если вы гражданин Норвегии, вы можете спокойно зайти на сайт норвежского пенсионного фонда и посмотреть в деталях, куда уходят деньги, и на это вы имеете полное право, потому что там находятся ваши деньги. Более того, там также указываются и потери. А у нас о потерях говорится только постфактум.

Обратите внимание, у нас в основном Нацбанк любит говорить о позитивных моментах, а когда возникает информация о каких-то потерях, неудачных вложениях, то это не потому, что об этом заявил Нацбанк или пенсионный фонд, а потому, что где-то об этом всплыла информация. Так не должно быть. Если вы говорите о победах, так говорите и о поражениях, потому что речь идет о наших деньгах. Непрозрачность, недоверие - вот главные факторы, по моему мнению, которые лежат в основе того, что многие граждане Казахстана к любым действиям, касающимся пенсионных денег, будут относиться с подозрением.

Такен ДЖАНАТАЕВ, экономист:

- Во-первых, бизнес должен приносить доход, но вопрос в другом: сможет ли малый и средний бизнес, который будет поддержан из средств ЕНПФ приносить тот доход, который планировался? В любом случае, деньги ЕНПФ нужно куда-то вкладывать, и понятно, почему для этого создаются специальные механизмы по оздоровлению экономики страны. И, тем не менее, отмечу, что вкладывать деньги в бизнес - правильно.

Сегодняшнее поглощение одних банков другими вполне естественный процесс, потому что банков стало очень много, они везде и, соответственно, их количество нужно сокращать. Но смогут ли оставшиеся банки кредитовать реальную экономику и будут ли у них на это средства? До сих пор этот вопрос остается нерешенным у нас в стране. Если вспомнить ситуацию с обанкротившимся банком Азербайджана, куда были вложены деньги казахстанских пенсионеров, то это было авантюрное вложение. Нельзя было вкладывать многомиллиардные средства в банк с сомнительным рейтингом.

Во-вторых, выступление председателя Нацбанка Д. Акишева о том, что для защиты рисков ЕНПФ во все облигации будут инвестироваться средства в размере не более 50 процентов от объема каждой из них, которые подразумевают, что банкам не будут выдаваться деньги из средств ЕНПФ на непрозрачной основе, являются просто словами. Потому что жесткого контроля за деятельностью банков осуществить невозможно. Если банк сам выдает малому и среднему бизнесу кредит, как он может проконтролировать или предугадать ситуацию с тем, лопнет бизнес или нет? Рынок ведь изменчивый, а банк берет залог и обеспечение, соответственно, проконтролировать ситуацию с рисками практически невозможно. Председатель Нацбанка говорит правильно относительно того, что нужен жесткий контроль и все прочее, но вопрос механизма контроля дееспособности бизнеса все равно остается одним из нерешенных. Наш рынок еще не совсем развит. Люди, открывая бизнес, всегда рискуют, так как находятся в зависимом положении от рыночных правил игры, если говорить о банках, то ситуация такая же.

Как бы ни закручивал гайки Нацбанк, банки второго уровня теперь будут очень осторожными, они будут думать, брать заем или не брать. Что делают на западном рынке, например, ФРС и европейские банки? Они выдают кредиты под нулевые проценты, и даже в таких условиях их банки задумываются, брать кредит или не брать. По существу отечественные банки, когда берут займы, должны запускать эти деньги в реальную экономику для того, чтобы она работала, а они, как мы знаем, этого не делают. Они запускают все деньги на финансовый рынок, это легкий бизнес, потому что там можно быстрее заработать и без всяких заморочек. Так продолжаться долго не может. В этом вся наша беда. Около 70 процентов отечественных бизнес-структур не умеют составлять бизнес-планы. Малый и средний бизнес должен быть привязан к крупным корпорациям, у нас и этого нет. Плюс ко всему, у нас идет процесс бешеной инфляции, и в этом нельзя никого обвинять, потому что, по сути, во всем мире идет смена эпохи, связанная с кардинальными изменениями во всех структурах мировой экономики. Многие финансовые аналитики начинают осознавать, что на Западе уже нет экономики как таковой. В США это экономика военно-промышленного комплекса и экономика сферы услуг, не создающая никакой стоимости, а также экономика печатного станка. Вот этим и объясняются нулевые проценты в ввропейских банках, но и это тоже не может продолжаться долго.

Дана ТУРСЫНБАЕВА, к.э.н., старший научный сотрудник Института экономики КН МОН РК:

- Вопрос, связанный с пенсионными накоплениями граждан Казахстана, довольно щепетильный и требует всестороннего изучения. Комментировать его однобоко тоже было бы неуместно.

Финансовый кризис выявил недостаток в управлении пенсионными деньгами не только в Казахстане, но и в мировой архитектуре финансового регулирования в целом. Многие помнят, что новые производные финансовые инструменты, которые появлялись в тот период, в итоге оказались необеспеченными. Слабость в управлении пенсионными активами конкретно заключалась в неспособности оценить последствия инвестирования в различные финансовые инструменты, предугадать дефолты и реструктуризацию крупных финансовых институтов. Известно, что развитие экономики живет по цикличным законам, существуют периоды спада и подъема, которые сменяют друг друга, соответственно, необходимо было во времена финансовой стабильности создавать запасы на случай спада.

Стратегия управления активами пенсионных фондов, начиная с 1 января 2012 года претерпела некоторые изменения: было произведено разделение портфеля на консервативный и умеренный. Это достаточно прогрессивный шаг в системе управления, поскольку дает возможность проводить более агрессивную политику, с одной стороны, и подготавливает менеджеров к введению с 2015 года агрессивного портфеля в рамках процесса инвестирования активов пенсионных фондов.

В настоящее время одним из главных проблем недовольства казахстанцев остается вопрос доходности активов пенсионной системы. К сожалению, ни частные компании, ни ЕНПФ пока что не способны обеспечить необходимую доходность.

Последняя новость о том, что 200 млрд тенге из ЕНПФ будут направлены на поддержку банков и бизнеса вызвала определенное негодование в обществе. Ведь цель создания накопительной пенсионной системы заключается в том, что деньги из доходов граждан переводятся в фонд накопления, то есть инвестируются в реальный сектор национальной экономики. Что выгодно как экономике, так и населению.

Однако государство позволяет банкам пользоваться реальными доходами граждан на свою поддержку, под небольшие проценты, а с другой стороны - выдавать кредиты тому же населению под 20-25 процентов годовых. В конечном итоге, есть ли экономическая выгода вкладчиков, кроме как самих банков? Также возникает другой вопрос, правильно ли поддерживать банки пенсионными накоплениями населения? Ведь пенсионные накопления являются социальными деньгами.

Хотя банкам придется обосновывать и показывать механизмы, по которым они будут оздоровляться и приносить прибыль, чтобы потом рассчитаться с долгами перед ЕНПФ, нельзя забывать и о тех, независящих от воли обстоятельствах, предусматривающих различные форс-мажоры - кредитные и рыночные риски. К примеру, сам по себе кредитный риск является наиболее распространенным видом финансового риска и представляет собой возможность потерь вследствие невыполнения контрагентом своих договорных обязательств, прежде всего потери, связанные с объявлением контрагентом дефолта, т. е. неплатежеспособности.

Рыночный риск представляет собой риск снижения стоимости активов вследствие изменения рыночных факторов. Он имеет макроэкономическую природу и источником рыночных рисков являются индексы рынков, кривые процентных ставок и т.д. Поэтому, как решится положение с поддержкой банков и бизнеса, предугадать сложно, поскольку мировой рынок развивается по независящим от нас обстоятельствам. Остается только надеяться на то, что у Нацбанка имеются все необходимые инструменты, которые позволят избежать неприятных казусов, связанных с необдуманным инвестированием пенсионных накоплений ЕНПФ.