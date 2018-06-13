Обеспечить независимость судебной системы

Самат Жанузаков,

судья Акмолинского

областного суда

Проблемы судебной власти обсуждаются в обществе с особым вниманием и интересом. И это неудивительно. Суд влияет на все стороны жизни общества, его компетенция распространяется на все, что касается прав, свобод рядового гражданина и законных интересов юридических лиц, а также дела государства.

25 декабря 2000 года Главой государства был подписан Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», коренным образом изменивший всю судебную систему, принятие которого оказало заметное влияние на ход поэтапного осуществления судебно-правовой реформы в стране, становления республики как демократического и правового государства.

Основной целью принятия Конституционного закона явилось стремление придать суду статус надежного гаранта защиты прав и свобод личности, способствовать законному и справедливому разрешению споров.

Прошедшие с того времени годы ознаменовались значительными законодательными, организационными и кадровыми переменами в судебной системе.

Необходимость создания наиболее благоприятных условий для реализации конституционного права каждого на судебную защиту потребовало расширения процессуальных полномочий местных судов. С 1 января 2016 года судебная система перешла на режим работы в условиях обновленного гражданского процессуального закона. Это широкое применение примирительных процедур, расширение института досудебного урегулирования споров, усовершенствование института представительства сторон, расширение применения информационных технологий. Введена специализация судов по защите прав инвесторов. Усилена роль районного суда как основного звена, наиболее приближенного к населению, обеспечивающего максимальный доступ к правосудию. Поскольку теперь именно в суде первой инстанции разрешаются по существу все споры, стороны должны подходить к подготовке на его заседания особенно тщательно и ответственно.

Впервые, наряду с защитой, в число задач гражданского судопроизводства входит восстановление нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, государства и юридических лиц. В числе новых задач - содействие мирному урегулированию спора, формирование в обществе уважительного отношения к закону и суду.

Во времена принятия Конституционного закона приоритетная задача заключалась в более полной реализации основного конституционного принципа правового государства - разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, взаимодействия их между собой с использованием системы сдержек и противовесов. В связи с этим в Конституционном законе изначально сделан акцент на обеспечении провозглашенного в Основном Законе страны принципа независимости суда (судьи) и подчинения его только Конституции и закону.

В Конституционный закон в течение последних лет 14 раз были внесены изменения и дополнения: в 2006, 2008, 2010, 2016 годах, в 2012, 2014 годах изменения внесены по два раза, в 2015, 2017 годах - по три раза. В последние годы при внесении изменений и дополнений, как правило, законодатель руководствовался мерами ужесточения требований, предъявляемых к кандидатам в судьи и действующим судьям.

Так, в 2015 году Конституционный закон наряду с другими изменениями был дополнен ст. 30-1 «Оценка профессиональной деятельности судьи», согласно которой оценкой профессиональной деятельности судьи признаются оценка уровня его профессиональных знаний и умения применять их при отправлении правосудия, результатов судебной деятельности, деловых и нравственных качеств судьи и соответствие его требованиям, предъявляемым Конституционным законом и Кодексом судейской этики. Оценка профессиональной деятельности судьи проводится в целях улучшения качественного состава судейского корпуса, оценки и стимулирования роста профессиональной квалификации, повышения ответственности за укрепление законности при рассмотрении дел, охраны прав граждан и интересов общества. Оценка профессиональной деятельности судьи впервые проводится по результатам одного года работы в должности судьи.

В последующем оценка профессиональной деятельности судьи проводится через каждые пять лет, а также при участии в конкурсе на должность судьи вышестоящей инстанции, на должность председателя суда, председателя судебной коллегии. Освобождаются от периодической оценки профессиональной деятельности судьи, имеющие двадцать и более лет судейского стажа. Таким образом, законодательно закреплен институт квалификационной аттестации судей.

В 2016 году оценке подверглись все судьи республики, за исключением вновь назначенных. На мой взгляд, введение института аттестации в отношении всех судей не совсем согласуется с конституционными принципами независимости и несменяемости судей, назначенных или избираемых на постоянной основе.

Полагаю, что квалификационная аттестация судей должна проводиться при назначении судей на постоянной основе; назначении (избрании) в вышестоящий суд; утверждении (назначении) на должность председателя, председателя судебной коллегии соответствующего суда; в случае, предусмотренном пп. 1) п. 1 ст. 39 Конституционного закона.

Показателем квалификации судей является исключительно качество отправления правосудия. В связи с этим недопустима оценка деятельности судов (конкретного судьи) по общим статистическим данным отмен и изменений судебных актов, что отрицательно сказывается на взаимоотношениях нижестоящих судов с вышестоящими. Также недопустима оценка работы судов по отдельным критериям деятельности, предусмотренным процессуальным законодательством: количество дел, рассмотренных в приказном, упрощенном (письменном) производствах, возвратов исковых заявлений (заявлений), оставленных без рассмотрения исков, приостановление производства по делам и т.д.

К сожалению, в работе судей, как и в других сферах государственной деятельности, имеют место ошибки. Необходимо признать, что за судебными ошибками стоят и объективные причины - высокая нагрузка на судей. Перегруженность судей первой инстанции, особенно расположенных в областных центрах, столице, а также отдельные существующие критерии оценки деятельности судов, своевременность рассмотрения дела и вложения в электронную базу вынесенных судебных актов, ограничивает возможность содержательного рассмотрения дел и способствует распространению формального (конвейерного) подхода к правосудию.

Возможно, наступило время, когда необходимо отказаться от обязательного изготовления мотивировочной части решения при условии, что лица, участвующие в деле, не заявляют желания обжаловать дело и не ходатайствуют об изготовлении мотивировочной части. Аналогично - при пересмотре дела в вышестоящих инстанциях, в случае оставления судебных актов нижестоящей инстанции без изменения.

Верховным Судом разработаны и утверждены нормативы нагрузки на судью. За утверждением нормативов должно было последовать увеличение штатной численности судей, соответственно, увеличение бюджетного финансирования на судебную власть. Однако полноценно этого не произошло. Снять напряженность со сроками и качеством рассмотрения дел способно лишь приведение штатной численности судей в соответствие с уже существующими научно обоснованными критериями рабочей нагрузки.

Одним из основных факторов, напрямую затрагивающих независимость судей, является субъективная позиция и влияние председателей судов, выходящие за пределы тех полномочий, которые прописаны в Конституционном законе. Для этого, на мой взгляд, необходимо изменить механизм назначения председателей, сделав его наиболее объективным, прозрачным, а срок и периодичность назначения - разумными.

Отрицательная оценка деятельности суда (судьи) должна основываться согласно требованиям пп. 1) п. 1 ст. 39 Конституционного закона - исключительно на фактах грубого нарушения законности при рассмотрении судебных дел, а не по всем судебным ошибкам. Это будет способствовать росту имиджа судебной системы в глазах общественности.

Необходимо продолжить работу по обеспечению независимости судебной системы. При этом важно различать независимость судебной власти от других ветвей власти и независимость судьи при отправлении правосудия от судейского руководства, сосредоточенного на поддержании рейтинга по отдельным критериям деятельности судов.

Сегодняшнее антикоррупционное требование к председателям судов о пятилетнем сроке пребывания на конкретной должности необходимо распространить на судей апелляционной и кассационной инстанций, проработавших в должности (в одном регионе) определенное (например, десять лет) время.

Для дальнейшего развития механизма обеспечения независимости судебной системы, на мой взгляд, необходимо идти по пути всестороннего повышения статуса основного действующего лица в процессе отправления правосудия - судьи, работать над усилением кадрового состава судей. К сожалению, у нас недостаточно высок престиж профессии судьи. Сегодняшний уровень материального и социального обеспечения судей не способствует повышению престижа и привлекательности должности судьи. Необходимо устранить существующую разницу между оплатой труда судей разных инстанций, что станет ярким подтверждением законодательно закрепленного единого статуса судей. Заработная плата судьи должна зависеть не от статуса суда, в котором он работает, а исключительно от стажа работы и личной квалификации. Думаю, что при выходе судьи в отставку необходимо вне зависимости от достижения пенсионного возраста, установленного Законом «О пенсионном обеспечении в Республики Казахстан», обеспечить выплату полагающегося ежемесячного пожизненного содержания.