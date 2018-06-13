Установить факт отцовства

А. Дюсингалиев,

председатель Таскалинского

районного суда

Западно-Казахстанской области

В последнее время нередким явлением становится гражданский брак, когда мужчина и женщина, не зарегистрировав отношения, проживают совместно, имеют детей и ведут общее хозяйство. При этом в случае смерти гражданского мужа, женщины зачастую вынуждены обращаться в судебные органы с заявлением об установлении факта отцовства, что необходимо для защиты имущественных и неимущественных прав детей.

Согласно ст. 49 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» в случае смерти лица, которое при жизни признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке (супружестве) с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке в соответствии с ГПК. Указанный факт может быть установлен судом как в случае, когда ребенок находился на иждивении лица к моменту его смерти, так и ранее, если это лицо признавало себя его отцом, но по тем или иным обстоятельствам не обратилось в органы ЗАГС с заявлением о добровольном признании отцовства. Такие заявления рассматриваются судом в порядке особого производства, так как у заявителя отсутствует возможность получения надлежащих документов в ином порядке, для чего необходимо установить юридический факт признания отцовства.

В соответствии со ст. 308 Гражданского процессуального кодекса при подаче в суд заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение, заявителю необходимо указать, какой факт и для какой цели необходимо установить. Кроме того, заявителем должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих документов либо невозможность восстановления утраченных документов. При этом в качестве доказательств, способных подтвердить признание умершим гражданином своего фактического ребенка при жизни, заявитель имеет право использовать фотовидеосъемку, свидетельские показания и иные доказательства.

В соответствии со ст.ст. 305, 306 ГПК суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных либо имущественных прав граждан или организаций, в том числе других, имеющих юридическое значение фактов лишь при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, либо при невозможности восстановления утраченных документов.

Таскалинский районный суд Западно-Казахстанской области рассмотрел гражданское дело по заявлению Л. об установлении факта признания отцовства.

Л. обратилась в суд с заявлением, мотивируя свои требования тем, что в период с 1998 по 2013 годы проживала в гражданском браке с гражданином С., от которого в 2001 году родила дочь. В связи с тем, что проживали в гражданском браке, при выдаче свидетельства о рождении органами ЗАГС, в графе «отец» указала свою фамилию и имя своего отца. В 2013 году отношения с гражданином С. разладились, и он уехал к своим родителям, где в сентябре 2015 года скончался. При жизни гражданин С. признавал себя отцом ребенка, занимался ее воспитанием. Л. просила установить факт признания отцовства гражданина С. в отношении дочери Р., поскольку необходимо оформить документы для получения пособия по потере кормильца.

Установление факта признания отцовства нашло свое подтверждение пояснениями привлеченных судом заинтересованных лиц - родителей и брата покойного С. Последние подтвердили в суде, что С. при жизни признавал Р. своей дочерью, после его смерти они продолжают общаться с внучкой и не возражали против удовлетворения заявления.

Суд, исследовав материалы гражданского дела, выслушав заявителя, заинтересованных лиц, вынес решение об удовлетворении заявления, установив факт признания отцовства С. в отношении несовершеннолетней Р.