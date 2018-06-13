Спасатели СКО рассказали о мерах обеспечения безопасности на водоемах области

С начала купального сезона ими уже обследовано 25 зон отдыха на 4 водоемах, а также проведено более 500 лекций и бесед с населением.

В Петропавловске проведен брифинг по теме соблюдения правил безопасности на воде в купальный сезон, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт КЧС МВД РК.

Открывая брифинг, заместитель начальника ДЧС СКО подполковник Ерик Темирханов акцентировал внимание представителей СМИ на важности рассматриваемых вопросов и значении надежного обеспечения безопасности населения области.

По словам спикера, в 2017 году спасателями ДЧС спасено 48 человек (из них 8 детей). Однако, несмотря на проводимые профилактические мероприятия, направленные на предотвращение ЧС на воде, в прошлом году зафиксировано 24 случая гибели людей на водоемах СКО. В числе погибших 3 детей.

Также Е. Темирханов подробно рассказал о том, какая работа проводится в настоящее время ДЧС СКО совместно с местными исполнительными органами для обеспечения безопасности на водоемах области:

«Для предупреждения гибели людей в купальный период проведено обследование 25 зон отдыха на 4 водоемах. С начала июня проведено 522 беседы и лекции с населением, распространено 3180 памяток профилактического характера. Проведено 2 интерактивных урока с учащимися школ области по безопасности на водоемах в летнее время. Данная работа будет активно проводиться в период всего купального сезона», - подчеркнул Е. Темирханов.

Затем слово было предоставлено заместителю руководителя оперативно-спасательного отряда Виктору Держанскому. Он еще раз напомнил о правилах, которые следует соблюдать для безопасного отдыха на воде.

«Надо заходить в воду постепенно, чтобы тело привыкло к прохладной воде. Нельзя долго купаться и доводить себя до озноба, что может привести к судороге. Родителям ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра у водоемов. Алкоголь категорически нельзя употреблять во время отдыха на воде, потому что в основном люди, погибшие на воде, находились в нетрезвом состоянии», – отметил В. Держанский.

Также он напомнил о круглосуточно функционирующих телефонах 101 и 112, на которые необходимо звонить в случае угрозы или возникновения ЧС.

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