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Утверждены Правила расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем
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Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 79 «Об установлении видов пруденциальных нормативов, а также показателей, характеризующих соблюдение их значений для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем» (не введено в действие)
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В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан:
Установлены для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем:
1) следующие пруденциальные нормативы:
коэффициент достаточности собственного капитала, значение которого ежедневно составляет не менее 1;
коэффициент ликвидности, значение которого ежедневно составляет:
с 1 июля 2018 года - не менее 1,2;
с 1 января 2019 года - не менее 1,3;
с 1 января 2020 года - не менее 1,4;
с 1 января 2021 года - не менее 1,5;
2) следующие показатели, характеризующие соблюдение значений пруденциальных нормативов:
ликвидные активы;
обязательства по балансу;
минимальный размер собственного капитала.
Также утверждены Правила расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем.
Правила не распространяются на управляющих инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов.
Золотовалютные активы Национального Банка Республики Казахстан и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не учитываются при расчете значений пруденциальных нормативов управляющих инвестиционным портфелем.
Нормы, предусмотренные Правилами в части аффилиированных лиц управляющего инвестиционным портфелем, не применяются к юридическим лицам и их аффилиированным лицам, являющимся аффилиированными с управляющим инвестиционным портфелем в результате прямого (по банкам - косвенного) владения двадцатью пятью и более процентами голосующих акций указанных организаций акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
Для целей расчета минимального размера собственного капитала используется размер месячного расчетного показателя (далее - МРП), установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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