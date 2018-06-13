В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан:

Установлены для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем:

1) следующие пруденциальные нормативы:

коэффициент достаточности собственного капитала, значение которого ежедневно составляет не менее 1;

коэффициент ликвидности, значение которого ежедневно составляет:

с 1 июля 2018 года - не менее 1,2;

с 1 января 2019 года - не менее 1,3;

с 1 января 2020 года - не менее 1,4;

с 1 января 2021 года - не менее 1,5;

2) следующие показатели, характеризующие соблюдение значений пруденциальных нормативов:

ликвидные активы;

обязательства по балансу;

минимальный размер собственного капитала.

Также утверждены Правила расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем.

Правила не распространяются на управляющих инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов.

Золотовалютные активы Национального Банка Республики Казахстан и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не учитываются при расчете значений пруденциальных нормативов управляющих инвестиционным портфелем.

Нормы, предусмотренные Правилами в части аффилиированных лиц управляющего инвестиционным портфелем, не применяются к юридическим лицам и их аффилиированным лицам, являющимся аффилиированными с управляющим инвестиционным портфелем в результате прямого (по банкам - косвенного) владения двадцатью пятью и более процентами голосующих акций указанных организаций акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Для целей расчета минимального размера собственного капитала используется размер месячного расчетного показателя (далее - МРП), установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.