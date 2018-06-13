Изнасилованная Вайнштейном актриса предстанет перед судом за наркотики
Правда свою вину она не признает, утверждая, что кокаин ей подбросили по распоряжению голливудского продюсера.
Актриса Роуз Макгоуэн, известная по сериалу «Зачарованные», предстанет перед судом из-за обвинений в хранении наркотических веществ. Процесс запланирован на январь, сообщает lenta.ru.
В обвинительных документах указано, что в кошельке Макгоуэн, который артистка забыла в самолете в 2017 году, обнаружили кокаин. Макгоуэн заявила, что невиновна, а наркотики ей подбросили по распоряжению голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
Адвокат актрисы Хосе Баэз подчеркнул, что уголовное преследование Макгоуэн спровоцировано ее протестной деятельностью и борьбой за права женщин. Представляющий интересы Вайнштейна Бен Брафман назвал слова артистки о подброшенном кокаине нелепыми.
Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!