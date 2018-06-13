Айдар Арифханов: «Цифровизация – один из ключевых процессов нашего развития»

Цифровые технологии – это инструмент достижения конкурентоспособности страны, повышение эффективности нашей экономики, обеспечение прозрачности бизнес-процессов за счет понятных, прозрачных и четких правил сотрудничества.

Цифровые технологии по поручению Президента Нурсултана Назарбаева стали активно внедряться в государственном, квазигосударственном и частном секторах страны. О стратегических планах развития программы цифровизации в АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и ее ожидаемых результатах рассказал в интервью Zakon.kz Председатель Правления холдинга Айдар АРИФХАНОВ.

Новая цифровая реальность

Айдар Абдразахович, прежде всего, в чем состоит актуальность новой и очень глобальной задачи по цифровизации страны? Почему, на ваш взгляд, именно сегодня это направление является одним из ключевых в обеспечении устойчивого развития Казахстана?

– Глава государства в своем Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» поставил важнейшую задачу по цифровизации всех ключевых экономических, производственных и социальных процессов, в том числе – получения бизнесом государственной поддержки по принципу «одного окна». Основная концептуальная особенность этого послания заключается в главном месседже, что мы живем в эпоху глобальной цифровизации, в которую должны быть вовлечены все государственные институты, квазигосударственный и частный секторы. Мы, как крупнейший финансовый институт развития, эту задачу планомерно решаем. Вместе с тем, мы понимаем всю важность и ответственность проводимой работы. Потому что в конечном счете цифровые технологии – это инструмент достижения конкурентоспособности страны, повышение эффективности нашей экономики, обеспечение прозрачности бизнес-процессов за счет понятных, прозрачных и четких правил сотрудничества.

Масштаб цифровизации, ее контентное наполнение выделяются детальной проработанностью и актуальностью для дальнейшего развития общества. И по качеству проработки программы, и по уровню правительственной поддержки инициативы, и по оперативности реализации задач видно, насколько глубоко наша страна интегрировалась в трендовые процессы. Это особенно важно с учетом того факта, что, по версии ведущих международных экспертов, уже через два года четверть мировой экономики станет цифровой.

Необходимо отметить, что вопрос развития цифрового мира – один из наиболее обсуждаемых на международной арене. И хорошая новость заключается в том, что казахстанский креативный класс, в том числе непосредственные реализаторы государственных программ в сфере цифровизации, говорят с глобальными технологическими лидерами на одном языке.

К примеру, Казахстан является одной из всего лишь 15-ти стран, где реализуются полномасштабные национальные программы цифровизации. Инициатива «Цифровой Казахстан» затрагивает практически все ключевые сферы общества, от создания инновационной экосистемы до укрепления человеческого капитала, от модернизации производства до формирования электронного правительства.

Неслучайно, выступая на пленарном заседании Астанинского экономического форума этого года и определяя важнейшие глобальные вызовы, Глава государства Нурсултан Назарбаев в первую очередь подчеркнул критическую необходимость Казахстана адаптироваться к новой цифровой реальности. Учитывая прогноз Всемирного экономического форума, что цифровизация только международной нефтегазовой промышленности увеличит ее доход на 1,6 триллиона долларов всего за восемь лет, важность этой задачи трудно переоценить. В целом, вся система индустриального менеджмента стоит на пороге масштабных изменений.

Проводится системная работа

Какое значение имеет цифровая модернизация для холдинга «Байтерек»? Какие планы и задачи стоят перед вашей организацией в этой сфере?

– Важно отметить, что холдинг «Байтерек» считает цифровую трансформацию одним из ключевых процессов своего развития и уже с 2016 года проводит данную работу по двум направлениям – по линии «электронного правительства» и собственной площадки Digital Baiterek. Продвигая финансовые услуги, мы стремимся оцифровать всю нашу деятельность и создать единую цифровую экосистему холдинга. Благодаря этому мы автоматизируем внутренние и фронтальные процессы, обеспечивая транспарентность предоставления услуг и повышение производительности труда. Вместе с тем, на межведомственном уровне под председательством Заместителя Премьер-Министра РК Аскара Жумагалиева производится реинжиниринг мер государственной поддержки, оказываемых Холдингом и его дочерними организациями. Мы абсолютно поддерживаем и принимаем активное участие в этом масштабном процессе, в том числе – через внедрение метода «одного окна» во весь спектр услуг Холдинга.

В соответствии со стратегией цифровизации холдинга «Байтерек», в этом направлении ведется системная работа. Так, в прошлом году мы утвердили актуализированную Стратегию цифровизации холдинга на 2018-2023 годы. В ней четко прописаны шесть ключевых направлений цифровизации, для реализации которых обозначены «20 цифровых шагов» для решения поставленных задач.

В настоящее время проведена «оцифровка» одного из основных направлений деятельности АО «НУХ «Байтерек» – мер государственной поддержки бизнеса. Данный проект называется Digital Baiterek, ее основная идея заключается в обеспечении комплексного подхода при поддержке бизнеса по принципу «одного окна». Если раньше предприниматели обращались за каждой услугой по отдельности, им надо было ехать в Астану, Алматы или областной центр, то теперь эта услуга становится доступной для каждого вне зависимости от места жительства. Всю информацию, все необходимые заявки и документы теперь можно получить и подать в режиме онлайн, не выходя из дома или офиса, существенно экономя время и деньги. Здесь же работает эффективная система обратной связи, направленная на повышение клиентоориентированности.

Всего в Digital Baiterek автоматизировано 19 услуг холдинга. К примеру, при необходимости получения поддержки по экспорту продукции предлагаются услуги АО «KazakhExport», можно подать документы на страхование кредита экспортера, страхование финансового лизинга. Также существуют услуги по программам лизинга от «БРК Лизинг», таких, как подача заявки на предварительное рассмотрение бизнес-предложений в рамках лизингового финансирования.

По линии АО «Байтерек девелопмент» предприниматели могут подать заявку на финансирование проектов жилищного строительства, выслать документы на оплату по актам выполненных работ. Для того, чтобы заключить договор о предоставлении гарантии долевого строительства с АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», есть возможность подать документы по проекту строительства жилого дома. Более того, можно получить услуги при поддержке в разработке проектной документации от ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund».

Стоит отметить работу по поддержке бизнеса и в рамках портала «электронного правительства». На сегодняшний день фонд «Даму» фиксирует рост заявок по гарантиям в электронном виде. К примеру, если два года назад через портал было подано только 6% от общего числа заявок, то в 2017 году – уже 40%, а только за первый квартал 2018 года – 46%. То есть, предприниматели видят преимущества электронного формата подачи документов за счет сокращения времени на получение государственной услуги и прозрачности рассмотрения заявки.

Вместе с тем, в конце третьего квартала текущего года по линии Фонда «Даму» мы планируем внедрить новую систему, которая на основании заполненной онлайн-анкеты может подобрать клиентам – представителям малого и среднего бизнеса – подходящие услуги или программы Фонда.

Бизнес-процессы будут ускорены

Есть ли уже первые конкретные результаты работы Digital Baiterek?

– Да, например, на цифровой площадке услуг Digital Baiterek с 1 июня текущего года АО «Байтерек девелопмент» запущен прием заявок по приобретению объектов недвижимости в многоквартирном жилом комплексе на территории ЭКСПО. На сегодняшний день подано уже 645 заявок.

Кроме того, с 6 июня по 16 июля текущего года АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (НАТР) официально запустила прием заявок по предоставлению инновационных грантов по трем категориям: «Коммерциализация технологий», «Технологическое развитие предприятий», «Технологическое развитие отрасли». Мы ожидаем рост числа участников проекта благодаря упрощению системы подачи документов для предприятий, ученых и инноваторов.

В этом направлении холдинг провел большую работу по автоматизации услуг НАТР. Если в 2016 году 100% заявок на получение грантов было принято нарочно, то в прошлом году благодаря системе Digital Baiterek сразу 86% заявок граждане подали онлайн и только 14% – нарочно. До конца 2018 года мы завершим аналогичную работу во всех дочерних организациях.

В целом, холдинг «Байтерек» проводит большую и плодотворную работу по цифровизации своей деятельности. Мы намерены и далее, не сбавляя темпов, продолжить реализацию всех поставленных в этой передовой сфере задач.

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