Главу Нацбанка и министров хотят исключить из совета по управлению ФНБ «Самрук-Казына»
Министерство национальной экономики РК подготовило изменения в указ Президента Казахстана о совете по управлению фондом национального благосостояния «Самрук-Казына», сообщает Zakon.kz. Проект указа размещен на сайте egov для публичного обсуждения до 27 июня.
Так, из состава совета по управлению фондом предложено исключить:
председателя Нацбанка:
первого заместителя премьер-министра;
министра финансов;
министра национальной экономики;
министра по инвестициям и развитию.
В документе предлагается следующий состав совета: Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы, председатель Совета
Члены совета: премьер-министр Республики Казахстан; руководитель Администрации Президента Республики Казахстан;председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (по согласованию); 2 представителя отечественного бизнеса и один представитель иностранного бизнеса.
При этом функции совета по управлению фондом предлагается значительно расширить. К ним добавятся:
- рассмотрение ежегодного отчета фонда и выработка предложений по приоритетным секторам экономики, в которых Фонд осуществляет свою деятельность;
- рассмотрение предложений по участию фонда в социально значимых и индустриально-инновационных проектах, в том числе с выделением средств из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан;
- согласование кандидатур для избрания независимыми директорами фонда, а также размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам;
- дача рекомендации для избрания члена Правительства или иного государственного служащего в состав совета директоров или наблюдательного совета организации, входящей в группу фонда
Как говорится в пояснительной записке к указу, изменения направлены на усиление роли совета по управлению фондом и расширение круга его полномочий в части выработки рекомендаций по вопросам управления.
«Изменения не повлекут негативных социально-экономических, политико-правовых, экологических или демографических последствий», - заключают разработчики документа.
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