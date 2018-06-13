Главу Нацбанка и министров хотят исключить из совета по управлению ФНБ «Самрук-Казына»

Министерство национальной экономики РК подготовило изменения в указ Президента Казахстана о совете по управлению фондом национального благосостояния «Самрук-Казына», сообщает Zakon.kz. Проект указа размещен на сайте egov для публичного обсуждения до 27 июня.

Так, из состава совета по управлению фондом предложено исключить:

председателя Нацбанка:

первого заместителя премьер-министра;

министра финансов;

министра национальной экономики;

министра по инвестициям и развитию.

В документе предлагается следующий состав совета: Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы, председатель Совета

Члены совета: премьер-министр Республики Казахстан; руководитель Администрации Президента Республики Казахстан;председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (по согласованию); 2 представителя отечественного бизнеса и один представитель иностранного бизнеса.

При этом функции совета по управлению фондом предлагается значительно расширить. К ним добавятся:

- рассмотрение ежегодного отчета фонда и выработка предложений по приоритетным секторам экономики, в которых Фонд осуществляет свою деятельность;

- рассмотрение предложений по участию фонда в социально значимых и индустриально-инновационных проектах, в том числе с выделением средств из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан;

- согласование кандидатур для избрания независимыми директорами фонда, а также размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам;

- дача рекомендации для избрания члена Правительства или иного государственного служащего в состав совета директоров или наблюдательного совета организации, входящей в группу фонда

Как говорится в пояснительной записке к указу, изменения направлены на усиление роли совета по управлению фондом и расширение круга его полномочий в части выработки рекомендаций по вопросам управления.

«Изменения не повлекут негативных социально-экономических, политико-правовых, экологических или демографических последствий», - заключают разработчики документа.