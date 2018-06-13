Проект закона «О стандартизации» и сопутствующие поправки к нему одобрены депутатами Мажилиса Парламента РК

Проект закона «О стандартизации» и сопутствующие поправки к нему одобрены депутатами Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Zakon.kz.

«Законопроект «О стандартизации» направлен на формирование национальной системы стандартизации. Законопроектом предусматривается обеспечение высокого качества документов по стандартизации, повышение роли и статуса национальных стандартов, определение компетенции процедуры взаимодействия объектов стандартизации, установление порядка применения всех видов документов по стандартизации», - сказал депутат Азат Перуашев, представляя документ.

По его словам, также предусматривается обеспечение доступности документов по стандартизации для пользователей и иных заинтересованных лиц.

«Кроме того, планируется включение национального органа по стандартизации в национальную систему стандартизации в целях координации процессов по стандартизации, создание условий для принятия национальных стандартов, проведение анализа и систематизации документов по стандартизации в разрезе приоритетных отраслей. А также повышение роли техкомитетов по стандартизации посредством наделения обязательными для них функциями по обеспечению обсуждения нацстандартов, установлению функционального взаимодействия с заинтересованными сторонами», - уточнил мажилисмен.

Он добавил, что по законопроекту было проведено 24 заседания рабгруппы, депутатами внесены 398 поправок, которые обсуждались с участием представителей всех заинтересованных министерств, ведомств и общественных организаций.

«Итоговая сравнительная таблица состоит из 194 поправок принятых позиций, непринятых позиций нет», - подчеркнул А. Перуашев.

Наряду с этим был одобрен сопутствующий проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации». Как отмечается в заключении профильного комитета мажилиса, данным документом предлагается приведение законодательства РК в соответствие с нормами законопроекта «О стандартизации», включив в компетенцию центральных госорганов полномочия по организации работ по стандартизации и мониторингу применения стандартов в отраслях экономики, а также приведение законодательства в области обеспечения единства измерений в соответствие с международной моделью обеспечения прослеживаемости измерений, сокращение и конкретизация сферы государственного метрологического контроля, формирование организационной структуры национальной системы метрологии.

Ксения Давыдова