Аким Алматы встретился с послом России в Казахстане

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Казахстан Алексеем Бородавкиным, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Россия традиционно является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана. Товарооборот между Алматы и соседней страной демонстрирует стабильный рост. Только за последний год показатель вырос на 22%. Между акиматом Алматы и мэриями Москвы, Санкт-Петербурга и Казани действуют соглашения о сотрудничестве по ряду направлений.

В городе функционируют более двух тысяч предприятий с участием российского капитала в сфере торговли, финансов, медицины, промышленности и др. На территории Индустриальной зоны Алатауского района города ведется строительство российского завода KMK Investment по производству кабельно-проводниковой продукции.

В ходе встречи посол Российской Федерации подчеркнул, что между президентами, как и между народами двух стран всегда были теплые и доверительные отношения.

«Сегодня в рамках ЕАЭС реализуется ряд совместных проектов. Между тем большой потенциал заложен в развитии двухстороннего туризма и расширении образовательных программ. Алматы как крупнейший город в Центрально-Азиатском регионе принимает различные международные форумы, конференции и фестивали, в которых активно участвуют делегации из России. Буквально на днях прошел саммит министров иностранных дел ОДКБ и Евразийский медиа форум. Все это способствует дальнейшему культурному и деловому обмену между нашими странами», - отметил Алексей Бородавкин.