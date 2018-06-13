Пьяный пассажир с резиновой куклой шокировал пассажиров авиалайнера

В результате инцидента самолет совершил вынужденную посадку.

Самолет британской авиакомпании Jet2 совершил вынужденную посадку из-за пьяного пассажира с резиновой куклой, сообщает lenta.ru.

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Белфаста, Северная Ирландия, на Ибицу. По словам персонала и пассажиров, мужчина по фамилии Макдауэлл напился в самолете и вел себя непристойно в присутствии детей.

«Молодцы ребята! В семь утра с надутой резиновой куклой на глазах моих детей! То, что нужно!» — написал в Twitter один из попутчиков. «Он незаконно распивал алкоголь на борту и вел себя просто отвратительно», — пожаловался сотрудник авиакомпании.

В результате пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Тулуза-Бланьяк во Франции, чтобы высадить мужчину. «Его поведение было настолько ужасным, что мы посовещались и приняли решение внепланово посадить самолет в Тулузе. На данный момент мистер Макдауэлл находится в полиции, где он получит соответствующее наказание», — поделился представитель Jet2.

Агент также сообщил, что мужчине уже запретили пользоваться услугами лоукостера на всю жизнь.

В июне самолет авиакомпании Transavia Airlines, следовавший из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, совершил вынужденную посадку в португальском аэропорту Фару, так как пассажиры жаловались на обмороки и рвоту из-за источавшего сильный запах мужчины.

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