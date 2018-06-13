Назарбаев подписан закон о ратификации поправок по статусу экономического суда СНГ

Протокол разработан в целях совершенствования деятельности Экономического суда СНГ путем перевода его на новый формат работы по принципу «ad hoc.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Протокол разработан в целях совершенствования деятельности Экономического суда СНГ путем перевода его на новый формат работы по принципу «ad hoc.

Как говорилось в заключении комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, формат работы по принципу «ad hoc» предусматривает деятельность судей только во время рассмотрения конкретного спора, за исключением председателя суда, который будет работать на постоянной основе.

«Такой формат работы позволит сократить расходы на его содержание, что приведет к эффективному использованию средств из единого бюджета органов СНГ», - отмечалось в заключении.

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