Ашимбаев: Опыт Актюбинской области будем рекомендовать другим регионам

Маулен Ашимбаев дал высокую оценку работе проводимой руководством области по реализации поручений Президента.

В Актюбинской области успешно реализуется ряд партийных проектов, направленных на повышение цифровой грамотности, развитие инженерно-технического мышления, формирование научно-творческих и исследовательских навыков казахстанцев. В областном центре и сельской местности открываются IT-классы по обучению детей основам программирования и робототехники, традиционные библиотеки трансформируются в современные центры знаний, реконструируются спортивные площадки, создается вся необходимая инфраструктура для людей с особыми потребностями, передает Zakon.kz.

Такую оценку дал первый заместитель председателя партии Маулен Ашимбаев в ходе рабочей поездки в регион.

В частности, Маулен Ашимбаев осмотрел цифровой кабинет по обучению основам программирования в СШ №56 г.Актобе, побеседовал со школьниками, которые в летнее время углубленно изучают языки программирования и робототехники. Под руководством квалифицированных педагогов дети осваивают программы 3D-моделирования, архитектуры, дизайна, анимации, создания web-сайтов. В целом, проектом будет охвачено 1000 актюбинских детей 8-16 лет. Здесь же был представлен проект по модернизации школьных столовых. В рамках партийного проекта в Актобе уже открылось 5 IT-классов, до конца года аналогичные кабинеты откроются еще в 15 школах области.

- Нам необходимо готовить специалистов для экономики знаний. XXI век диктует совершенно новые требования. Многие специальности, актуальные сегодня, совсем скоро могут исчезнуть. Зато будет большой спрос на программистов. Поэтому партия повсеместно будет открывать центры подготовки кадров для цифровой экономики. Все обучение в них будет абсолютно бесплатным, - рассказал Маулен Ашимбаев.

В с.Бестамак Алгинского района первому зампредседателя партии презентовали спортивную площадку и первый «Центр распространения знаний» в формате co-working, организованный на базе сельской библиотеки. Здесь для молодежи и посетителей созданы комфортные условия для обучения и досуга, имеются зоны для совместной и индивидуальной работы, Wi-Fi, оргтехника, touchscreen телевизор, QR-коды для онлайн чтения. Библиотечный фонд включает свыше 18 тысяч книг, посетители могут ознакомиться с сакральными местами региона, увидеть карту историко-культурных мест. Ещё три таких центра будут открыты до конца года.

Также М.Ашимбаев посетил единственный в Казахстане и странах СНГ инклюзивный круглогодичный оздоровительный лагерь «Күншуақ». Объект реализуется в рамках регионального проекта «Бақытты бала» на базе летнего лагеря «Ақбөбек». Летом здесь смогут отдохнуть почти 650 детей с ограниченными возможностями.

Родители особенных детей поблагодарили акима области Бердыбека Сапарбаева за открытие уникального лагеря.

- У нас много планов в этом направлении. Для того, чтобы уделить особенным детям максимум внимания и создать для них все условия мы инициировали акцию «Бақытты бала». Открыли первый детский сад для детей с ограниченными возможностями, в рамках социальной ответственности бизнеса строится реабилитационный центр для детей-инвалидов. Наша задача – оказать помощь детям с особыми потребностями. В нашем регионе их несколько тысяч, - рассказал Бердыбек Сапарбаев.

Маулен Ашимбаев дал высокую оценку работе проводимой руководством области по реализации поручений Президента.

- Актюбинская область очень хорошо реализует партийные проекты, которые были одобрены на последнем Политсовете партии. По многим направлениям опыт региона мы будем обобщать, рекомендовать другим регионам. В целом, общаясь с населением, молодёжью, старшим поколением мы видим, что наши партийные проекты востребованы. Они поддерживаются людьми. Они работают на благо нашего населения. По всем проектам мы видим, что хорошая работа началась в области, - подчеркнул М.Ашимбаев.

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