Жительницы Зимбабве жалуются на насильников-невидимок

В сексуально озабоченных полтергейстов верят не только единичные суеверные люди, но и власти с представителями спецслужб.

Жителей Зимбабве терроризируют невидимые гоблины — сущности, которые у нас называются полтергейстами, передают Новости Планеты.

В маленькой стране, расположенной на юге Африки, постоянно происходят мистические события, отмечают местные жители. В 2013 году властям даже приходилось закрыть на время некоторые школы, так как полтергейсты начали избивать в них детей.

В гоблинов-невидимок верят не только единичные суеверные люди, но и власти с представителями спецслужб. В частности, полицейские пожаловались журналистам, что полтергейсты не дают нормально жить и следить за порядком.

Шаманы Зимбабве и колдуны не в состоянии справиться с потусторонними силами, поэтому власти страны просят помощи у европейских церковников. Вот прямо сейчас всплеск активности гоблинов фиксируется в районе Cordray Park: там полтергейсты пробираются в постель к женщинам и подросткам, насилуя их. Полиция только разводит руками.

Одни дамы переезжают из своих домов, а другие с мужьями подумывают нанять охотников на гоблинов. Такие услуги, например, предоставляют духовники из Сионской церкви Южной Африки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!