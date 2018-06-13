Казахстан ратифицировал соглашение о секретной информации в рамках ОДКБ

Ратификация Протокола будет способствовать унификации правового механизма взаимодействия Казахстана с остальными государствами-членами ОДКБ в сфере обеспечения сохранности секретной информации в рамках Организации.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 20014 года», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В частности, изменена редакция статьи 4. В прежней редакции от каждой стороны указывался конкретный компетентный орган. Для исключения периодической их актуализации принята редакция, предусматривающая, что, в случае изменения компетентного органа, каждое государство ставит в известность депозитарий - в данном случае Генерального секретаря ОДКБ, который уведомляет об этом другие стороны. Уточнен состав уполномоченных органов ОДКБ, выступающих основным звеном механизма реализации Соглашения.

Прежняя редакция относила Секретариат ОДКБ к компетентным органам. Изменениями предусмотрено отнесение Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ к постоянно действующим рабочим органам. Предусмотрена возможность присоединения к Соглашению иных субъектов международного права по решению Совета коллективной безопасности. Уточнена юрисдикция по отношению к лицу, допустившему разглашение секретной информации. В новой редакции четко прописано: «Лицо, допустившее несанкционированное распространение секретной информации, в любом случае совершения такого нарушения, находится под юрисдикцией того государства, гражданином которой оно является».

Протокол также содержит ряд поправок уточняющего и редакционного характера.

Ранее сообщалось, что ратификация Протокола будет способствовать унификации правового механизма взаимодействия Казахстана с остальными государствами-членами ОДКБ в сфере обеспечения сохранности секретной информации в рамках Организации.

Протокол подписан главами государств-членов ОДКБ в городе Москва 19 декабря 2012 года. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году, в 2002 году были приняты Устав и Соглашение о правовом статусе ОДКБ. ОДКБ была преобразована в полноценную международную организацию в составе Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

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