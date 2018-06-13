Назарбаев подписал закон о займе у МБРР на модернизацию среднего образования

Срок погашения - 17 лет, включая 5,5 лет льготного периода.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Соглашения о займе (Проект модернизации среднего образования) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщал ранее министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, общая сумма затрат по проекту составит 75 млн долларов, в том числе заем МБРР в размере 67 млн долларов, софинансирование займа из республиканского бюджета в размере 8 млн долларов.

Срок погашения - 17 лет, включая 5,5 лет льготного периода.

Целью данного Соглашения является повышение качества системы среднего образования, поддержка модернизации, увеличение доступа и равенства в образовании. Соглашение включает комплекс инициатив выступающих в поддержку обновленному содержанию образования. Это пересмотр системы оценивания с помощью формирования новых стандартов тестирования ЕНТ и ВОУД и обновления базы тестовых заданий с элементами мультимедиа в рамках обновленного содержания образования.

Еще одним очень значимым направлением Соглашения является поддержка инклюзивного образования. Оказание качественных образовательных услуг детям с особыми образовательными потребностями является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

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