Райымкулова: Все оцифрованные историко-культурные данные будут доступны на едином портале

В Казахстане впервые были оцифрованы в 3D-формате мавзолеи Ходжа Ахмеда Яссауи и Карахана.

В список исторических мавзолеев Казахстана вошли известные сооружения Ходжа Ахмеда Яссауи, Жошы Хана, Карахана и Айша-Биби. Посетители виртуально смогут ознакомиться с уникальными местами Казахстана с помощью новейших технологий. Об этом на площадке пресс-центра Правительства РК в ходе брифинга о реализации проекта «Сакральная география Казахстана» в рамках программы «Рухани жаңғыру» сообщила вице-министр культуры и спорта Актоты Райымкулова, передает Zakon.kz.

«Оцифрованные объекты мы сможем демонстрировать всему миру. Люди из любой точки мира могут видеть не просто 3D, а почувствовать настоящий эффект присутствия», — сказала А. Райымкулова.

По словам вице-министра, в Казахстане впервые были оцифрованы в 3D-формате мавзолеи Ходжа Ахмеда Яссауи и Карахана.

«Создана интерактивная виртуальная карта по сакральным объектам общенационального и локального значения с подробным описанием и 3D-турами», — подчеркнула вице-министр А. Райымкулова.

Кроме того, ведется работа по оцифровке данных библиотечного фонда и исторических документов, где одним из новшеств проекта станет объединение всех баз данных библиотек Казахстана. Планируется, что все оцифрованные данные будут доступны на портале e-Сulture.

Для того, чтобы популяризовать сакральные объекты ведомство на местах создаст визит-центры. На сегодняшний день они подготовлены в таких историко-культурных музеях-заповедниках, как «Улытау», «Отрар» и «Танбалы».

По сообщению Министерства культуры и спорта, создание подобных музеев-заповедников позволит сохранить уникальные памятники культуры, повысить конкурентоспособность по привлечению туристов, обеспечить необходимые условия для осуществления научно-исследовательских, археологических, просветительских и образовательных программ.

Отметим, что цифровизация сферы культуры проходит в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан», которую в декабре прошлого года утвердил Глава государства. Успешная реализация госпрограммы позволит Казахстану войти в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира к 2050 г.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!