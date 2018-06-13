Сотрудники МИР и АДГСПК в этом году перейдут на гибкий график рабочего дня

Сотрудники аппарата в обеденное время стараются заниматься спортом. Кто-то ходит в бассейн, кто-то в фитнес. Мы с пониманием отнеслись и предоставили им дополнительное время - Торегельдин.

Сотрудники Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также министерства по инвестициям и развитию в этом году перейдут на гибкий график работы. Об этом сегодня на брифинге рассказал главный менеджер подпрограммы «Өзгерістерді өзіңнен баста» Чингис Торегельдин, передает корреспондент Zakon.kz.

Установление гибкого рабочего графика – один из проектов программы «Рухани Жангыру» и ее подпрограммы «Өзгерістерді өзіңнен баста». Руководство Агентства и министерства, внедряя такую модель работы, хотят создать оптимальных распорядок рабочего дня. И в случае положительного эффекта ретранслировать опыт на другие государственные органы.

«Проведенный среди наших сотрудников анализ выявил у 70% сотрудников потребность в изменении трудового графика. В первую очередь это касается времени начала рабочего дня. Отдельными сотрудниками агентства, имеющими маленьких детей, высказывалось пожелание о предоставлении им возможности начать рабочий день позже установленного времени. Учитывая начало работы учреждений образования, сотрудникам не всегда предоставляется возможным своевременно прибыть на рабочее место. Как следствие – опоздание, стресс, претензии со стороны руководства», - сказал он.

По его словам, этот вопрос также актуален для тех, кто проживает в пригородах и отдаленных районах города, так как процесс прибытия на работу занимает довольно продолжительное время.

Также, по его словам, некоторые сотрудники Агентства высказали пожелание увеличить обеденный перерыв.

«Действующий распорядок предусматривает 1,5 часовой обеденный перерыв. При этом, как показывают результаты опроса сотрудникам, желающим заниматься личностным развитием, к примеру, для занятия спортом, походов в музей, решения повседневных семейных вопросов им недостаточно времени. В этой связи в пилотном режиме обеденный перерыв будет продлен нами на 30 минут. Было интересно узнать, что сотрудники аппарата в обеденное время стараются заниматься спортом. Кто-то ходит в бассейн, кто-то в фитнес, им не хватает обеденного перерыва, чтобы и спортом позаниматься, и пообедать, и на работу вернуться. Поэтому мы с пониманием подошли к этому вопрос и решили, что предоставление дополнительного времени положительно скажется на их личностном росте», - сказал Торегельдин.

Таким образом, на первоначальном этапе предлагается изменить рабочий график аппарата Агентства следующим образом:

Для сотрудников, имеющих детей дошкольного возраста и начальных классов, – с 9:30, с сохранением обеденного перерыва в 1,5 часа. Рабочий день будет заканчиваться в 19:00.

Для служб, в которых сотрудники изъявили желание изменить время обеденного перерыва, начало рабочего дня останется прежним, с учетом продления обеденного перерыва с 14:30 до 15:00 рабочий день будет продлен до 19:00.

Для остальных сотрудников действующее время останется без изменения.

«Полагаем, что получасовое изменение действующего графика работы не отразится на продуктивности деятельности самого госоргана в целом, при этом положительно повлияет на морально-психологический климат в коллективе. Совместно с Агентством вопрос установления оптимального графика работы аппарата будет апробирован МИР. Там с прошлого года прорабатывают подходы по изменению рабочего времени. Там изменение будет зависеть от отраслевой направленности ведомств госоргана», - сказал он.

Татьяна Ковалева, Астана

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