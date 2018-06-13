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БРК получил награду за лучшую сделку синдицированного займа в 2017 году

Церемония награждения была проведена в Чехии, в городе Прага.

Фото : Банк Развития Казахстана13 июня 2018, 16:30

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) удостоен награды в номинации «The perfect 10 deals of 2017», сообщает Zakon.kz.

В декабре прошлого года было заключено кредитное соглашение с синдикатом банков, состоящим из Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Deutsche Bank Hong Kong Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, под страховое покрытие Sinosure для финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ». Данная сделка признана как лучшая сделка года с участием Европейского/Евразийского Экспортно Кредитного Агентства.

Церемония награждения была проведена в Чехии (г. Прага) в ходе масштабного мероприятия в области финансов - международной конференции TXF Global Export Finance. В мероприятии также принимали участие главы экономических ведомств, представители банковских секторов и экспортно-кредитных агентств из более чем 200 стран, в том числе представители Goldman Sachs, General Electric, Raiffeisen Bank, HSBC, UniCredit и т.д.

На церемонии вручения награды присутствовал заместитель Председателя Правления Банка Дмитрий Бабичев.

Стоит отметить, получение награды TXF Global Export Finance является большим достижением Банка на международном финансовом рынке в части структурирования сделок.


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