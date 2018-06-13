В чем подозревают вице-президента АО «Кедентранссервис» и его коллегу

Денежные средства в сумме 17,5 млн тенге были получены от представителя ТОО за общее покровительство и лоббирование интересов при проведении конкурса госзакупок - Нурлан Жахин.

17,5 миллионов тенге получил вице-президент АО «Кедентранссервис» Галым Муканов и начальник управления по организации закупок и договорных работ этой же организации Дулат Уваев за покровительство и лоббирование интересов при проведении конкурса госзакупок от частной компании. Об этом сегодня на брифинге в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции рассказал официальный представитель Агентства Нурлан Жахин, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, фигуранты дела были задержаны с поличным 6 июня Департаментом национального бюро по противодействию коррупции по городу Астане в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Денежные средства в сумме 17,5 млн тенге были получены от представителя ТОО за общее покровительство и лоббирование интересов при проведении конкурса госзакупок. Следствием установлено, что в феврале текущего года между КТС и ТОО был заключен договор на выполнение капитально-восстановительных работ на общую сумму 23 млн 927 тысяч тенге. Фактически, договорные обязательства не реализовывались, и работа не проводилась. Однако подозреваемые, используя служебное положение, приняли и подписали заведомо ложные акты, счет-фактуры и справки о стоимости выполненных работ на вышеуказанную сумму», - сказал он.

В отношении Муканова и Уваева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Татьяна Ковалева, Астана

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