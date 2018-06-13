Тенге продолжает ослабление

Средневзвешенный курс доллара США составил 335,87 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 335,87 тенге за доллар при объеме торгов 113,9 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 335,67 тенге за доллар (+1,17 тенге), суммарный объем торгов

– 172,1 млн долларов (+100 700 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3334 тенге за рубль при объеме торгов 23,5 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3327 тенге за рубль, суммарный объем торгов – 48 500

тыс. рублей.

В обменниках курс доллара - 335,9-336,7 тенге, рос.рубля - 5,34-5,39 тенге.

В торгах приняли участие 27 банков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!