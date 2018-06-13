О вынесенных оправдательных приговорах рассказали в Верховном суде

Вчера в кассационной коллегии Верховного Суда по уголовным делам рассмотрено 19 дел. Из них два завершены с вынесением оправдательных приговоров - пресс-секретарь.

О вынесенных на днях оправдательных приговорах рассказал пресс-секретарь Верховного суда РК Болат Кальянбеков, передает Zakon.kz.

«Как помните, на прошлой неделе я писал, что в Верховном Суде вынесено четыре оправдательных приговора. На этой неделе эта тенденция была продолжена. Вчера в кассационной коллегии Верховного Суда по уголовным делам рассмотрено 19 дел. Из них два завершены с вынесением оправдательных приговоров. По одному делу, рассмотренному по протесту прокуратуры, оставлены в силе оправдательные приговора первой инстанции и апелляции в отношении двух лиц», - сообщил он на своей странице в Facebook.

Он рассказал подробности по делам с оправдательными приговорами.

По первому делу. Согласно позиции обвинения С. Ундасинов осуществил продажу наркотика. Получив оплату через терминал, он через своего брата передал таксисту сумку с наркотиком для отправки в г. Жанаозен. В тот же день в ходе обыска квартиры, где проживал осужденный, были найдены наркотики и патроны для пистолета.

Ундасинов признан виновным в незаконных перевозке и хранении в целях сбыта наркотических средств, а также незаконном хранении боеприпасов.

Кассационной коллегией Сергазы Ундасинов полностью оправдан за отсутствием состава преступления.

В ходе рассмотрения кассация установила, что при первичном осмотре осужденного и двух его спутников, а также их дорожной сумки никаких запрещенных предметов и наркотических средств не было обнаружено. Обыск проведен с применением видеозаписи и участием понятых. После осмотра сумка вопреки требованиям закона не упакована, не опечатана и не удостоверена понятыми.

Спустя 8 часов в здании ДВД проведен повторный осмотр и обнаружено, что внутренняя подкладка сумки порвана, там находятся наркотики.

Производство личного обыска и обыска места проживания Ундасинова осуществлялось на казахском языке, которым не владеет лицо, привлеченное в качестве понятого.

В момент проведения следственных действий, по месту жительства осужденного следователь отправил понятого за перчатками, которые остались в машине. Понятой отсутствовал более 3 минут. Это позволяет предположить зависимость понятого от следователя. При проведении обыска по видеозаписи было выявлено, что в квартире присутствуют другие лица, не указанные в протоколе. Их действия и передвижения по квартире не фиксируются. В процессе обыска они указывают следователю на необходимость осмотра конкретных мест.

Обыск квартиры проведен без санкции следственного судьи. Обнаруженные в ходе обыска места проживания наркотики и патроны не были упакованы, опечатаны и удостоверены понятыми и присутствующими лицами. На экспертизу они поступили в файле-листе, обмотанные скотчем, без бирки, подписей и пояснительных надписей.

Кассацией за Ундасиновым признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями, органов ведущих уголовный процесс.

По второму делу. Кассационной инстанцией Верховного Суда за недоказанностью вины полностью оправдан Калжигит Искаков, осужденного еще в 2011 году. Дело рассмотрено по протесту Генерального прокурора.

Решение вынесено на основании следующих фактов: в материалах дела полностью отсутствуют видео и фотоматериалы, на которые ссылается обвинение; не найдено подтверждения фактов неоднократного сбыта наркотиков.

Первый эпизод полностью построен на показаниях свидетеля, который был задержан с коробком гашиша в машине. По его словам, он приобрел наркотики за 500 тенге у Искакова. Других доказательств нет. Деньги у осужденного не найдены. Действия по купле-продаже наркотиков органами следствия не зафиксированы и по закону не оформлены.

По второму эпизоду - закуп произведен на деньги оперативника в сумме 35 тысяч тенге, которые не были прикреплены в качестве вещественного доказательства.

В этом эпизоде изъятие наркотических веществ зафиксировано дважды с разницей в 40 минут, при этом в обоих случаях они были разного происхождения.

По материалам дела осужденный нашел наркотики, проданные в первом и во втором эпизодах, в целлофановом пакете и они являются веществом одного происхождения. Однако, как показала экспертиза, эти наркотики являются веществами разного происхождения.

В кассации установлено, что задержанный свидетель, который указал во втором эпизоде на то, что Искаков продает наркотики, являлся соседом осужденного и между ними имел место конфликт из-за отказа Искакова продать ему участок земли.

Осужденный заявил, что нашел, имеющиеся у него наркотики и хранил их для личного использования. По состоянию на 2011 год данное правонарушение было декриминализовано и относилось к уголовным проступкам.

Кассацией за Искаковым признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями, органов ведущих уголовный процесс.

По третьему делу. Из материалов дела следует, что в феврале 2017 года Ж.Ибраев и Е.Савченко, находясь в алкогольном состоянии, пришли в 7 часов утра в дом к погибшей и в ходе внезапно возникшей ссоры с последней, умышленно нанесли ей телесные повреждения, в результате которых она скончалась. Савченко несколько раз толкнула погибшую, Ибраев нанес ей два-три удара костылем.

Следствием Ибраев и Савченко обвинялись в умышленном причинении группой лиц тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть.

Астраханский райсуд и апелляция Акмолинского облсуда оправдали обвиняемых за недоказанностью вины. Это дело рассмотрено по протесту Генерального прокурора.

Кассационная инстанция оправдательные приговоры в отношении Ибраева и Савченко оставила в силе.

Решение Верховного суда обусловлено следующим:

1) Непоследовательные и противоречивые показания единственного свидетеля обвинения. При задержании и первичном допросе она была в алкогольном опьянении.

2) Характер повреждений трупа. В апелляции была проведена эксгумация и повторная экспертиза. Обнаружено более 20 повреждений головы и различных областей тела, которые не могли быть получены в результате двух толчков и нескольких ударов костылем, о чем говорила свидетель и указано в обвинительном акте.

3) На месте преступления найдены спортивная куртка, шапка, окурки, жевательная резинка, следы крови. На них экспертизой обнаружено большое количество отпечатков пальцев и другого биологического материалы. Их принадлежность осужденным не подтверждена.

4) На стакане и бутылках, обнаруженных недалеко от дома убитой, выявлены отпечатки неизвестных лиц. Только на стакане обнаружен отпечаток мизинца Ибраева. Обвинением это учитывалось как подтверждение вины последнего.

При этом отсутствуют доказательства, что данный стакан находился в доме убитой. Кроме того, по показаниям свидетелей осужденные пришли в дом убитой с двумя бутылками водки, после происшествия стаканы и бутылка были разбросаны в разные стороны. А по материалам следствия бутылки из-под водки, пива и стакан с отпечатками Ж.Ибраева были обнаружены в одном месте.

5) Следов ударов и микрочастиц крови погибшей на костыле, которым якобы Ибраев нанес удары убитой не обнаружено. При этом его задержание произведено в то же утро, когда было совершено преступление.

6) К отпечаткам костыля на снегу суд отнесся критически. Выяснено, что экспертиза по ним проведена спустя три дня, в течение которых шел снег, ледяной дождь, была поземка и низовая метель. Кроме того, на фотографиях экспертов нет метки о расстоянии между отверстиями от костыля. Не установлено – эти следы от костыля или от другого предмета.

7) Первоначально, когда был обнаружен труп погибшей одним из свидетелей через окно (в 9.20 часов), дверь в дом была закрытой, а спустя полтора часа (в 10.53 часов), когда к дому подошел другой свидетель, уже открытой. Это дает предположение, что в это время в доме находились неустановленные лица, которые возможно, и связаны с совершением преступления.

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