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Антикоррупционное агентство опубликовало видео с обыском экс-секретаря МИД РК

На видео сотрудник полиции раскладывает 19 пачек 100-долларовых купюр, найденных в квартире Анарбека Карашева.

Фото : кадр из видео13 июня 2018, 17:26

Нацбюро по противодействию коррупции опубликовало ролик с обыском квартиры Экс-секретаря Министерства иностранных дел Анарбека Карашева, сообщает Zakon.kz.

Подозревается Карашев в том, что он якобы покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства. По данным Нацбюро, Карашев, занимая ответственную государственную должность, покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства Сакеновой, Нурекенова и Джумасановой. За это Карашев на системной основе получал от них незаконное вознаграждение, составившее свыше 10 миллионов тенге. В свою очередь Сакенова, Нурекенов и Джумасанова, организовав преступную схему, получили свыше 20 миллионов тенге взяток у предпринимателей за заключение договоров на оказание услуг для министерства и их беспрепятственную приемку. К уголовной ответственности привлекаются шесть лиц, с санкции суда Карашев иНурекенов заключены под стражу, к Сакеновой применен домашний арест.


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