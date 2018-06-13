Пожарные Алматинской области провели рейды по жилому сектору

Главная цель проводимых мероприятий – снижение общего числа пожаров и гибели людей.

В рамках «Месячника пожарной безопасности в жилом секторе» сотрудники ДЧС Алматинской области провели ряд профилактических мероприятий на территории Коксуского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт КЧС МВД РК.

Обходы жилого сектора проводились инженерным составом ОЧС Коксуского района совместно со специалистами акимата Лабасинского сельского округа, сотрудниками МПС, представителями молодежного крыла «Жас Отан» и волонтерами. В целях предупреждения пожаров, проведены сходы с жителями села Мамбет, рейдовые мероприятия по неблагополучным, многодетным семьям. Личным составом пожарной части №32 села Балпык би проведены подворные обходы жилого сектора с вручением памяток и предложений о мерах пожарной безопасности в быту.

Кроме того, был организован открытый урок и конкурс рисунков среди детей в детском саду «Ертөстік» в селе Мамбет. Главной целью было довести до детей информацию об опасности спичек и других электроприборов, о психологических особенностях поведения человека при пожаре, технических средствах предназначенных для тушения и ликвидации пожаров. Также для детей были устроены конкурсы и викторины, призванные обучить их правильным действиям при обнаружении пожара, а затем малыши сами продемонстрировали мини-сценку «Огонь глазами детей», в которой полностью раскрыли обсуждаемую тему.

По мнению сотрудников КЧС, подобные мероприятия обогащают память детей столь необходимыми знаниями в области гражданской защиты, и вселяют уверенность в том, что они не останутся в беде в трудную минуту.

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