Знаменитый американский путешественник попробовал казы в Астане
Реакцию запечатлело видео.
Фото : Instagram13 июня 2018, 18:11
Джефф Миллер, известный американский блогер, редактор сайта для гурманов и путешественников, посетил Казахстан, сообщает zakon.kz.
После мастер классов о том, как интересно можно написать о еде и путешествиях, участники встречи предложили Джеффу отведать қазы-қарта. Реакцию вы можете увидеть на видео, опубликованное посольством США в Казахстане в Instagram.
Фотоотчетом о своей поездке по нашей стране Джефф поделился и на своей странице.
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