Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Знаменитый американский путешественник попробовал казы в Астане

Реакцию запечатлело видео.

Фото : Instagram13 июня 2018, 18:11

Джефф Миллер, известный американский блогер, редактор сайта для гурманов и путешественников, посетил Казахстан, сообщает zakon.kz.

После мастер классов о том, как интересно можно написать о еде и путешествиях, участники встречи предложили Джеффу отведать қазы-қарта. Реакцию вы можете увидеть на видео, опубликованное посольством США в Казахстане в Instagram.

Фотоотчетом о своей поездке по нашей стране Джефф поделился и на своей странице.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты