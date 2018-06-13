Знаменитый американский путешественник попробовал казы в Астане

Реакцию запечатлело видео.

Джефф Миллер, известный американский блогер, редактор сайта для гурманов и путешественников, посетил Казахстан, сообщает zakon.kz.

После мастер классов о том, как интересно можно написать о еде и путешествиях, участники встречи предложили Джеффу отведать қазы-қарта. Реакцию вы можете увидеть на видео, опубликованное посольством США в Казахстане в Instagram.

Фотоотчетом о своей поездке по нашей стране Джефф поделился и на своей странице.

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