В ФК «Иртыш» новые главный тренер и тренер по физподготовке

Павлодарский «Иртыш» представил нового главного тренера, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Коллективу представлен главный тренер - Ойрат Садуов. 57-летний Садуов - воспитанник местного футбола и является рекордсменом по числу игр за павлодарский клуб («Трактор», «Ансат»), играл за сборную Казахстана, в том числе, как капитан.

«В качестве главного тренера Ойрат Батаевич возглавлял ФК «Есиль-Богатырь» (Петропавловск), ФК «Иртыш», молодежную сборную Казахстана. В последнее время работал спортивным директором «Иртыша», - отметили в релизе.

В клубе сообщили, что в тренерском штабе по-прежнему работают Дмитрий Кузнецов, Виталий Варивончик, Данияр Муканов.

Новым же тренером по физической подготовке назначен 49-летний Александр Шмарко, который ранее ходил в тренерский штаб юношеской сборной России и тульского «Арсенала».

В 13-ти матчах КПЛ текущего сезона «Иртыш» набрал 17 баллов и находится на 5-м месте в турнирной таблице.