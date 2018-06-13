Пейзажи о красотах Восточного региона писали казахстанские художники

В день завершения Республиканского пленэра состоялась итоговая выставка работ.

Две недели художники – участники Республиканского пленэра «Алтай – Жемчужина Казахстана» создавали свои картины. Завершающим штрихом пленэра стала выставка, проходящая в Восточно-Казахстанском музее искусств. Живописный проект проходит под эгидой программы «Рухани жаңғыру» и областного проекта «Арт заман», реализуемый при поддержке акима области Даниала Ахметова, сообщает zakon.kz.

Напомним, что Восточный Казахстан посетили двадцать художников с различных регионов страны. С 4 по 12 июня на базе отдыха «Көк Тау» с этюдниками и планшетами для графики живописцы писали красивейшие пейзажи.

В день завершения Республиканского пленэра состоялась итоговая выставка работ художников. Это стало прекрасным поводом для пополнения фондов областного музея искусств в Усть-Каменогорске и областного музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых в Семее.

Помимо этого, два выдающихся художника страны - Ерлан Айтуаров и Сембигали Смагулов провели мастер-класс для студентов и преподавателей творческих специальностей, молодежи, увлекающейся искусством, сотрудников музеев.

- Здесь собралось много отличных художников. Думаю, если придется выбирать лучших, то это будет очень сложно. Здесь каждый имеет свой стиль, свой почерк. Художники обычно всегда трансформируются, сначала идут одним путем, затем что-то у них меняется, и их картины могут приобрести совсем противоположенные элементы. Сейчас наша задача была передать всю красоту Восточного Казахстана в своих работах, - говорит Ерлан Айтуаров.

В завершение насыщенного пленэра аким области Даниал Ахметов вручил стипендии и памятные подарки всем участникам.

- Наши художники из разряда совершенно иных людей. Каждый художник — это достояние нашей страны, именно они выражают и прославляют духовное и культурное богатство нашей Родины. Мы очень рады этому мероприятию и следующим летом рассчитываем на повторный пленэр, но уже с более длительным периодом, - заключил Даниал Ахметов.

Отметим, что следующий Республиканский пленэр в 2019 году планируется провести в Катон-Карагайском районе ВКО.

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