Сколько денег выплатили алматинцам за сообщения о фактах коррупции

Премиальные начинаются от 96 200 тенге и достигают 240 500 тенге.

Руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Алматы Ержан Ибрагимов на пресс-конференции рассказал, какая сумма выплачена за сообщения о фактах коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сумма поощрений за сообщение о коррупционных действиях зависит от степени тяжести преступления. Премиальные начинаются от 96 200 тенге и достигают 240 500 тенге. Это зависит от тяжести совершённого преступления. Если это преступление небольшой тяжести, то сообщивший поощряется в размере 40 МРП (96 200 тенге), если это преступление средней тяжести, то 50 МРП (120 250), за тяжкое преступление - 70 МРП (168 350 тенге), за особо тяжкое - 100 МРП (240 500 тенге)», - сказал Ержан Ибрагимов.

По его словам, в этом году в Алматы гражданам, сообщившим о фактах коррупции, уже выдано порядка 900 тысяч тенге, в 2017 году - около 3 млн тенге. Также спикер пояснил, что в этом году Департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Алматы возбуждено уже 54 уголовных дела, из них направлено порядка 40 дел в суд, привлечено 18 лиц к уголовной ответственности.

«Установлена сумма ущерба - 170 млн тенге, все они в полном порядке возмещены. Компетенция бюро- выявлять и расследовать коррупционные правонарушения и преступления. В рамках расследуемых дел нами направлены представления в порядке статьи 200 УПК РК для рассмотрения их в коллективах, для исключения в дальнейшем фактов совершения коррупционных преступлений», - сообщил Ержан Ибрагимов.

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