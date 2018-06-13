Жителей Актау возмутила нарисованная кнопка вызова для инвалидов

Руководство школы в лице директора заявило, что видит этот рисунок впервые.

У главного входа в среднюю школу №24 кнопка для вызова персонала для инвалидов оказалось простым рисунком, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Горожан это возмутило.

- Увидев это творение, я обрадовалась, подумав, что для людей с ограниченными возможностями поставили удобные пандусы, создали все условия. Но, как оказалось, кнопка – просто картинка, - негодует жительница Актау.

Руководство школы в лице директора заявило, что видит этот рисунок впервые.

- Даже не замечала. Пандусы установили две недели назад, но мы не давали указание повесить кнопку и, тем более, её рисунок. Скорее всего, это инициатива компании, которая устанавливала пандусы. Будем разбираться, - сказала Шолпан Киянова, директор средней школы №24.

Руководитель ТОО, которое устанавливало пандусы прокомментировал ситуацию:

- Сам только узнал об этом от директора школы. Не знаю, как так вышло. Как мне донесли мои рабочие, по документации установка кнопки для вызова персонала не входила в смету. Поэтому руководство школы попросило повесить этот рисунок. Кто говорит правду, будем разбираться. Директор школы сообщила, что настоящую кнопку они повесят сами с началом учебного периода, - сообщил Берик Джалмагамбетов, руководитель ТОО.

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