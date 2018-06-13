Мать погибшего костанайца обратилась к полицейскому, совершившему наезд

Обвинение и пострадавшие уверены: во всем виноват только лишь Таутенов.

В суде №2 города Костаная состоялись прения по резонансному делу о наезде полицейским Русланом Таутеновым на 23-летнего Максата Оспанова 1 октября 2017 года. Как мы уже сообщали ранее, 30 сентября он отмечал день рождения, а утром ехал с коллегой в машине, когда и случился наезд. Таутенов с коллегой скрылись с места происшествия, но позже выяснилось, что от машины отлетел госномер, по которому его и нашли, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Костанайские новости.

Обвинение и пострадавшие уверены: во всем виноват только лишь Таутенов. А вот защита считает, что смерть мог причинить водитель автобуса, который проехал по той самой улице чуть ранее.

В ходе прений прокурор заявил, что считает вину Таутенова доказанной по статьям «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Прокурор запросил для Таутенова 4 года с лишением права вождения автомобиля сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности. Смягчающим обстоятельством прокурор назвал наличие у подсудимого малолетнего сына.

Отец погибшего Муратбек Оспанов заявил, что верит в справедливость суда. А представитель потерпевших Сергей Холод очень подробно описывал последовательность тех трагических событий, в том числе представленных на видеозаписях. Он так же, как и прокурор, считает вину Таутенова доказанной.

Мать погибшего Максата, Мария Султанова, в своей речи обратилась непосредственно к Таутенову.

- Мой сын так же, как и Таутенов, мог работать в полиции. Он был честным и справедливым, может, поэтому рано ушел... Я лишилась единственного сына, а ты всего лишь должности и звания. Твоя потеря меньше моей, но ты по-прежнему не признаешь свою вину. Но виновник ты, и это подтверждают все экспертизы. Даже то, что твои родители на следующий день явились к нам, подтверждает это. Если бы ты был невиновен, то вызвал бы сотрудников полиции и помог бы моему сыну. А ты вернулся туда только чтобы забрать госномер... У тебя тоже есть ребенок! Что бы ты делал, если бы оказался на моем месте? Все твои деяния к тебе вернутся, - сквозь слезы прочла подготовленную речь Султанова.

Сестра покойного Толкын Оспанова поддержала родителей и попросила судью Батырбека Кудабаева назначить максимальное наказание.

В ответ Таутенов сказал, что не собирается избегать ответственности, но призывает родных разобраться во всем до конца.

- Никто не оспаривает трагичность произошедшего... Это горе ничем не загладить, я приношу свои соболезнования. Я не говорю, что не сидел за рулем. Я был за рулем и действительно возвращался за госномером. Но есть еще человек, который причастен к произошедшему. Если бы я был на этом месте, то я бы хотел правды и пошел бы до конца. Если меня здесь не услышат, то я пойду дальше. Когда будет установлена правда, я понесу наказание. Если именно я виновен в смерти вашего сына, то понесу наказание. Меня это не пугает. Нужно разобраться, как было на самом деле, - сказал экс-полицейский.

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