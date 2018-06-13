Астанчане будут выбрасывать пластик и бумагу в желтые контейнеры

В столице начинается реализация пилотного проекта по организации двухфракционного раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Более шести тысяч контейнеров желтого цвета появятся на улицах города уже в июле, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В столице начинается реализация пилотного проекта по организации двухфракционного раздельного сбора твердых бытовых отходов. Проект подготовлен столичным акиматом совместно с ТОО «Оператор РОП». На первом этапе разработчики будут разъяснять людям правила и преимущества раздельного сбора мусора.

А уже с июля на площадках начнется установка 6276 контейнеров желтого цвета. Они предназначены для приема сухой фракции, то есть таких материалов, как металл, пластик, бумага и стекло.

В зеленые и оцинкованные контейнеры можно будет отправлять пищевые, органические, а также неперерабатываемые на данный момент твердые бытовые отходы.

О том, насколько полезен раздельный сбор отходов, рассказывают наши соотечественники из США, Турции, Китая, Швейцарии, Испании, Бельгии и других стран.

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