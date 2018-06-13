Установку «умных» счетчиков начали в «умном» районе

Жители смогут наблюдать свои расходы через мобильное приложение Smart-КСК (е-КСК).

Работы полностью проводятся за счет частного инвестора. Жителям «умного» района не нужно покупать новые счетчики, передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на АО «Astana Innovations».

Компания-участник проекта создания «умного района» в столице – ТОО «Вавиот Азия» – начала установку «умных» счетчиков. Они будут передавать показатели в соответствующие коммунальные службы автоматически. Жители же смогут наблюдать свои расходы через мобильное приложение Smart-КСК (е-КСК). Производится замена всех общедомовых, квартирных счетчиков воды, электроэнергии и газа. На данный момент работы проводятся в квартирах жилых домов по адресу Бараева, 12 и 14. Именно эти дома вошли в первый этап реализации проекта.

Замену начали со счетчиков воды и света. Всего работы будут проведены в 124 квартирах.

На своей странице в «Фейсбуке» председатель правления АО «Астана Innovations» Олжас Сартаев привел ряд преимуществ ноу-хау, среди которых – значительное снижение затрат.

«В первую очередь новые счетчики будут передавать данные напрямую в коммунальные службы. Помимо этого, ожидается снижение затрат. Этого удастся достичь за счет прозрачности начисления на общедомовые расходы и снижения погрешности отправки данных. У новых «умных» счетчиков погрешность составляет 3%, тогда как у предшественников доходила до 20%», – говорится в сообщении.

Также в «Астана Innovations» отмечают, что счетчики полностью автономны и не потребляют дополнительного электричества. Среди плюсов также – рациональное использование ресурсов.

«Уверен, это повлияет на бережливость самих жителей дома. Для жителей все будет доступно в личном кабинете системы е-КСК», – написал О. Сартаев.

Также в АО «Астана Innovations» призывают все компании к участию в проекте. Условия открытые: все желающие могут показать свои разработки, способные улучшить городскую среду столицы. Заявки на участие принимаются на электронный адрес askarova.a@ain.kz.

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