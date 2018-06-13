Доступ к централизованному водоснабжению имеют 99,8% жителей столицы

В целях повышения качества услуг водоснабжения населению и сокращения потерь водохозяйственного предприятия утверждена программа по сокращению и ликвидации водоразборных колонок.

На сегодняшний день доступ к централизованному водоснабжению имеют 99,8% населения столицы, в том числе 94,5% – со степенью благоустройства «вода в доме», 5,3% – пользуются питьевой водой через водоразборные колонки, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

В целях повышения качества услуг водоснабжения населению и сокращения потерь водохозяйственного предприятия утверждена программа по сокращению и ликвидации водоразборных колонок.

До 2020 года планируется из 210 водоразборных колонок, действующих в настоящее время, 110 подключить к централизованному водоснабжению.

Протяженность сетей водоснабжения – 1266 км, сетей водоотведения – 735 км. Средняя степень износа сетей водоснабжения – 44%, сетей водоотведения – 40%.

В текущем году в Астане планируется реализация 10 проектов, которые позволят реконструировать 48,1 км сетей по городу, а также построить 10 км сетей.

Кроме этого, в рамках Концепции развития окраин города акиматом ведется работа по строительству дорог и инженерных сетей в 20 жилых массивах города Астаны, которая охватывает 232,38 км дорог, 522 км инженерных сетей.

С 2011 года по текущий день построено 125,8 км дорог и 295,7 км инженерных сетей.

Полностью завершены работы по разработанным проектам в жилых массивах «Куйгенжар», «Казахауыл», «Пригородный», «Казгородок», «Караоткель», «Заречный» и «Промышленный».

В 2018 году планируется строительство и реконструкция 8 улиц протяженностью 3,2 км в жилых массивах «Коктал-2», «Комсомольский», на Юго-Востоке, в Ильинке и др. и 21,2 км инженерных сетей. Работа в данном направлении будет продолжаться согласно 5-летнему Комплексному плану по компактной застройке города Астаны до 2022 года с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Общая мощность существующих канализационных очистных сооружений по очистке сточных вод составляет 254 тыс. куб. метров в сутки. Данной мощности недостаточно в пиковые периоды, а также в перспективе развития города.

Для решения данного вопроса акиматом города совместно с Азиатским банком развития планируется выполнить строительство КОС-2 через механизм государственно-частного партнерства.

Срок завершения концепции – июнь текущего года.

Также совместно с АБР в рамках одобренной технической помощи проводятся работы по разработке проекта «Мастер-план по интегрированному управлению водными ресурсами города Астаны».

Проектом предусмотрена реализация комплекса мероприятий по регулированию и использованию поверхностных и подземных вод (паводковые, дренажные, ливневые, грунтовые, сточные воды) на водных объектах и гидротехнических сооружениях рек Есиль, Акбулак, Сарыбулак, озер Майбалык, Большого и Малого Талдыколя, Астанинского водохранилища, Контррегулятора, канала «Нура – Ишим».

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