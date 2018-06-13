Астана меняет старые лифты на новые

Реализовывается «Программа развития регионов до 2020 года».

В настоящее время проводится работа по замене 45 лифтов в столичных многоэтажках, передает официальный сайт акимата Астаны, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

На данный момент в десятках городских многоэтажках существуют те или иные проблемы с лифтами. Где-то вышел срок эксплуатации, в некоторых домах установлено некачественное оборудование. Акимат принимает все меры для того, чтобы решить этот вопрос. На последнем совещании с застройщиками аким Астаны поручил проверить все лифтовые организации. В случае их несоответствия, они будут отстранены от работы. Также акиматом подготовлены поправки в закон, которые предполагают ужесточение ответственности и требований к лифтовым компаниям.

В то же время, чтобы быстро и эффективно разрешить данную проблему, государство предлагает комплекс мер. К примеру, можно воспользоваться «Программой развития регионов до 2020 года». КСК и жильцы, желающие заменить старый либо ненадежный подъемник на современный и безопасный, могут воспользоваться ссудой от государства. Модернизация лифтов осуществляется только по решению общего собрания собственников помещений жилого дома. После положительного решения протокол и необходимые документы подаются в управление контроля и качества городской среды акимата города Астаны. На основании поданных документов проводится техническое обследование лифтового оборудования с выдачей надлежащих актов, экономическая экспертиза. Собственники квартир самостоятельно утверждают сметную документацию, выбирают подрядную организацию, марку лифта, а также участвуют в приемке выполненных работ. В среднем, если взять ссуду у государства на 15 лет, выходит примерно около 2-3 тысяч тенге с квартиры.

«Данная сумма не меняется в сторону увеличения в течение всех 15 лет. То есть сумма, заключенная в договоре, постоянна и не зависит от экономических процессов», – поясняют специалисты ТОО «Оркен кала».

В настоящий момент заключены договоры по замене лифтового оборудования в жилом доме по адресу ул. Петрова, 20. Ведется проектирование замены 29 лифтовых оборудований в 12 многоквартирных жилых домах, в том числе по микрорайону Самал (ул. Джангильдина, 3, ул. Петрова, 26/1). Также заменены 3 лифта на Кумисбекова, 6, в ЖК «Свечки» по адресу пр. Богенбая, 28. Там жильцы воспользовались ссудой от государства.

«Нужно организовать инициативную группу, чтобы она день и ночь работала, потому что народ очень пассивный. Вроде бы в чате все возмущаются, все пишут, дают какие-то рекомендации, но сами не действуют. Поэтому мы сами организовали инициативную группу, стали активно ходить, собирать подписи по квартирам. Проблема была еще в том, что в нашем доме много квартирантов. Мы находили номера телефонов хозяев, звонили. Работу очень активную провели, чтобы нас включили в программу», – рассказала представитель инициативной группы жильцов Светлана Ли.

Отметим, что в рамках «Программы развития регионов до 2020 года» с 2011 года на текущий момент в жилых домах города Астаны заменены и введены в эксплуатацию 165 лифтовых оборудований.

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