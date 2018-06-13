Как оплатить штраф за парковку в Астане?

В управлении административной полиции ДВД предлагают три способа.

С мая автовладельцы столицы стали получать предписания о наложении штрафа за неоплату услуг платных парковок на бульваре Нуржол, сообщает zakon.kz. На вопрос, что делать в этом случае автовладельцу ответит акимат столицы.

Как отмечают в управлении административной полиции ДВД Астаны, владелец автотранспорта, получивший предписание, сможет оплатить и проверить свои штрафы следующими способами:

- в режиме oнлайн при помощи портала электронного правительства egov.kz;

- на сайте qamqor.gov.kz (с возможностью просмотра нарушения с фотографией);

- в рассчетно-кассовых отделениях или АО «Казпочта».

Благодаря интеграции банковской платежной системы с единым реестром административных правонарушений, при оплате штрафа наличными деньгами уведомления о погашении штрафа сразу поступают в базу. При таком виде оплаты штрафа необходимо правильно указывать код бюджетной классификации (КБК), на который зачисляется штраф – 204106. В случае неправильного указания КБК платежа штраф не будет погашен.

Кроме того, штраф можно оплатить наличными через терминалы платежных сервисов Kaspi. Также оплату штрафа за нарушение ПДД можно произвести через мобильные приложения: Kaspi.kz, egov.kz, HandyPay, MyPay, homebank.kz.

Для того чтобы проверить наличие штрафа в мессенджере Telegram, необходимо набрать в строке поиска наименование страницы @KazPostBot и следовать инструкции.

При всех вышеперечисленных способах оплаты штрафов за нарушения ПДД отсутствует необходимость предъявлять квитанции об уплате штрафа в подразделениях административной полиции. Уведомления об оплаченных штрафах в автоматическом режиме направляются в информационную систему единого реестра административных правонарушений.

Полицейские обращают особое внимание владельцев автотранспорта на важный момент: любая оплата и проверка штрафов осуществляется согласно регистрационному номеру транспортного средства и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС). В этой связи всем владельцам автотранспорта рекомендуется проверить и в случае необходимости обновить данные СРТС, включая адрес прописки, указанный в данном документе.

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