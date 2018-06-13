Премьер-министр Грузии ушел в отставку

В отставку также уходит правительство страны.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду, 13 июня, объявил о своей отставке.

«Я старался быть премьер-министром каждого гражданина… Я был и являюсь командным игроком. Исходя из этого, я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня свою должность», — сказал он.

В отставку также уходит правительство страны. Свой пост Квирикашвили занимал с декабря 2015 года.

Как отмечает «Sputnik Грузия», накануне состоялась встреча депутатов от правящей в стране партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Во встрече принимал участие и богатейший человек страны — Бидзина Иванишвили, который ранее в этом году объявил о своем возвращении в политику и в мае возглавил «Грузинскую мечту».

Сообщается, что отставка Квирикашвили произошла на фоне массовых акций протеста с требованием «восстановления справедливости» в деле об убийстве 16-летних школьников. Организатором протестов является Заза Саралидзе — отец одного из убитых. Протестующим удалось добиться отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе, затем они потребовали отставки глав Минюста, МВД и правительства в целом.

Источник: Lenta.ru

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