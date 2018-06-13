В Актобе поймали еще одну ОПГ занимавшуюся хищениями нефти

Предполагается, что поймана крупная рыба. дело может быть на уровне нашумевшего ОПГ «Четыре брата».

7 июня в специализированный межрайонный суд по уголовным делам поступило крупное дело в отношении граждан Казахстана Кужагалиева А.У., Кушкинбаева А.Т., Утениязова Э.А., Раева С.Б и гражданина Белоруссии Кунцевича С.Г., передает корреспондент Тimeskz.kz со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.



Как следует из сообщения пресс-службы,этих пятерых господ обвиняют по ст.197 УК РК «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения», 264 УК РК «Создание и руководство транснациональной преступной организацией».

Им также вменяют статьи, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких правонарушений, среди которых:«Незаконное предпринимательство, занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности», «Причинения имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана», «Изготовление поддельных официальных документов» и другие.

Пока неизвестно, когда назначат первые слушания по делу, но уже сейчас, читая обвинительные статьи можно предположить, что удалось поймать «крупную рыбу».

Возможно даже крупнее нашумевшего ОПГ «Четыре брата», которых также обвиняют в хищении нефти и по другим тяжким статьям.

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