Объем инвестиций в основной капитал в январе-мае составил 3465 млрд тенге

Преобладающими источниками инвестиций в отчетном периоде остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 2585 млрд тенге.

В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе-мае 2018 года составил 3465 млрд тенге, что на 25,3 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Преобладающими источниками инвестиций в отчетном периоде остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 2585 млрд тенге.

В январе-мае наблюдалось увеличение на 13,2 процента инвестиционных вложений, направленных на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений. Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (45,3 процента), операции с недвижимым имуществом (13,9 процента) и на транспорт и складирование (12,3 процента).

Объем инвестиционных вложений крупных предприятий за январь-май составил 2073,6 млрд тенге.

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