Депутаты призвали освободить учителей

По данным Министерства образования и науки, в минувшем году уволились около 12 тысяч учителей по всему Казахстану.

К учителям относятся как к удобной рабочей силе. Жесткое заявление сегодня прозвучало на заседании в Мажилисе Парламента. Депутаты отметили, что педагоги не должны нести ответственность за учеников после того, как они получили аттестаты о среднем образовании. Но их к этому принуждают, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Сегодня депутаты нижней палаты Парламента потребовали перестать возлагать организацию Единого национального тестирования на плечи педагогов. Мажилисмен Ирина Смирнова подчеркнула, что официальные взаимоотношения между учениками и школой заканчиваются в момент получения выпускниками аттестата об окончании учебного заведения.

"Отношение Министерства образования и науки, акиматов к учителям как к удобной рабочей силе, массовке - ведет к нивелированию высокого звания и искажению нравственных ценностей школы", - считает депутат Мажилиса парламента РК Ирина Смирнова

"Считаем необходимым освободить школьных учителей от обязанности организовывать ЕНТ, (перестать) использовать труд учителей в несвойственных видах деятельности. А также решительно прекратить практику выстраивания рейтингов школ и административных выводов по итогам ЕНТ акиматами", - говорит депутат Мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.

Ирина Смирнова заявила, что запрос был инициирован еще в прошлом году, однако, как говорится, воз и ныне там. Сама депутат много лет проработала директором школы, и считает такое отношение к учителям потребительским и незаконным. Коллегу поддержал и Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Выпускники должны сами заботиться о своем поступлении в ВУЗы, уверены мажилисмены. И на учителей не должна возлагаться обязанность по сопровождению новоиспеченных абитуриентов в пункты сдачи экзаменов.

"Министр образования и науки Ерлан Сагадиев неоднократно заявлял о намерении прекратить практику выполнения учителями несвойственных им функций. Вместе с тем, своим приказом обязывает учителей делать то, что они фактически не должны делать. Исходя из вышеизложенного, просим Вас, Бахытжан Абдирович, лично вмешаться в происходящие процессы", - просит депутат Мажилиса парламента РК Наталья Жумадильдаева.

Критику в адрес системы образования мажилисмены высказывают далеко не в первый раз. Еще в конце мая в запросе на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева было зачитано письмо 1000 учителей. Касалось оно новых правил, по которым педагоги должны подтверждать квалификацию не по практикуемому предмету, а по специальности, указанной в дипломе. Но пока вопрос не решили. И как результат -на сайте Национального центра тестирования появилась информация о том, что в этом году более 20 тысяч педагогов не смогли преодолеть пороговый уровень. Специалисты считают, что учителя перегружены, плюс к этому они недовольны тем, что им задерживают выплаты.

И лучшие из них просто уходят. По данным Министерства образования и науки, в минувшем году уволились около 12 тысяч учителей по всему Казахстану. Цифры не утешительные. И подобная тенденция сохраняется уже второй год подряд. Вопрос будут ли в профильном ведомстве принимать какие-то меры - остается открытым.

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